Nach dem schweren Unfall auf der A5 bei Weingarten entfacht die Diskussion um die Lkw-Parksituation neu. Dabei sind Experten und Politik sich im Grundsatz einig.







Der Lkw-Fahrer wollte in der Nacht zum Mittwoch auf einen Parkplatz bei Weingarten (Kreis Karlsruhe) fahren. Wegen eines ungünstig geparkten anderen Lkw musste er aber ausweichen. Dabei rammte er einen Bus, der wiederum nicht mehr ausweichen konnte, so die Polizei.

Dauer 0:52 min Chaos auf den Parkplätzen der A5 Der Unfall zwischen einem Lkw und einem Reisebus auf der A5 bei Weingarten ist die Folge eines strukturellen Problems. Das sagte der Leiter der Autobahnpolizei Karlsruhe-Durlach, Lothar Batschauer.

Schwierige Suche nach Parkplätzen

Auf der Suche nach einem Parkplatz für die Nacht sitzen die Lkw-Fahrer in einer Zwickmühle, so ein ADAC-Sprecher. Sie müssten zum einen die gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einhalten, zum anderen müssten sie einen Parkplatz finden. Viele müssten dabei von einem zum nächsten fahren. "Besonders gefährlich wird es, wenn Lkw regelwidrig, besonders an den Auffahrten von Raststätten parken."

"Aus Sicht des ADAC gibt es eindeutig zu wenige Lkw-Parkplätze an den Autobahnen. Im Raum Stuttgart ist der Bedarf besonders an der A6, A5 und der A81 besonders hoch." Da in den kommenden Jahren der Lkw-Verkehr eher noch zunehmen werde, bestünde dringender Handlungsbedarf.

ACE fordert weniger Lkw-Verkehr

Eine Sprecherin des Auto Club Europa (ACE) fordert mehr Engagement der Politik, um künftig schwere Autobahn-Unfälle zu vermeiden. Im SWR forderte sie dazu ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Vor allem müsse der Lastwagen-Verkehr reduziert werden.

Dieser müsse verstärkt von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Außerdem müsse Verkehr verstärkt digitalisiert werden, etwa durch Park-Leit-Systeme.

Auch die Politik sieht Handlungsbedarf

Auch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bestätigte, es gäbe sehr viele Lkws und nicht genügend Standplätze und Parkplätze. "Deswegen arbeitet das Land Baden Württemberg zusammen im Bund seit Jahren an der Ausweitung der Stellplätze."

Bei dem Unfall auf der A5 wurden 15 Menschen verletzt.