Der Präsident des Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e.V., Hans-Wilhelm Dünn, beklagt den Fachkräftemangel bei der Polizei im Bereich Cyberkriminalität. Es könnten ungeahndet Straftaten begangen werden.

Dauer 3:07 min Hans-Wilhelm Dünn: Zu wenig Beamte für Cybersicherheit Angesichts der Vielzahl von Hackerangriffen reichen die Polizeibeamten in den Bundesländern nicht aus. Das sagt Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Cyber-Sicherheitsrats Deutschland.

Nach dem Cyberangriff auf die Stuttgarter Messe kritisiert der Präsident des Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e.V., Hans-Wilhelm Dünn, die Personalausstattung der Polizei in diesem Bereich. Dort gebe es zu wenig Spezialisten zur Bekämpfung von Cyberkriminalität. Bei Einbruch oder einem Raubüberfall rufe man die Polizei. Das sei bei Cyberkriminalität leider nicht so einfach, "weil uns da einfach auch die Beamten fehlen, die Fachleute", so Dünn. Ein Bundesland habe in der Regel in diesem Bereich etwa zwei Dutzend verantwortliche Beamte. Bei der Vielzahl von Angriffen könne man sich vorstellen, dass die nicht ausreichten.

"Wir haben dort einen wahnsinnigen Fachkräftemangel." Hans-Wilhelm Dünn, Präsident des Cyber-Sicherheitsrats Deutschland e.V.

Hinzu komme, dass man rund 200 Tage brauche, um überhaupt festzustellen, dass man infiltriert sei. Dünn sagte weiter, es sei gar nicht so einfach, die Stellen zu besetzen. Gleichzeitig fehlten entsprechende Budgets. Deshalb könnten im Cyberraum "Straftaten ungeahndet vollzogen werden".

Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. Der Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. wurde 2012 gegründet. Der in Berlin ansässige Verein ist nach eigenen Angaben politisch neutral und berät Unternehmen, Behörden und politische Entscheidungsträger im Bereich Cybersicherheit. Zu den Mitgliedern zählen demnach große und mittelständische Unternehmen, Betreiber kritischer Infrastrukturen, zahlreiche Bundesländer und Kommunen sowie Experten und politische Entscheider mit Bezug zum Thema Cybersicherheit.

Messe Stuttgart Ziel von Hackern

Die Messe Stuttgart war am Dienstag von Hackern angegriffen worden. Weil auch Tochterfirmen der Stadt Stuttgart im IT-Netzwerk der Messe hängen, wurden auch dort die Kommunikationsnetze bis auf weiteres lahmgelegt. Die Störung wird voraussichtlich noch bis Ende der Woche dauern. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Landesbeauftragte für Datenschutz, Stefan Brink, konnte den Fall am Mittwoch angesichts der noch laufenden Ermittlungen noch nicht einordnen.

SPD kritisiert IT-Sicherheit des Landes

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Sascha Binder, hatte besorgt auf den Angriff reagiert. Meldungen über Cyberangriffe mit teils gravierenden Folgen häuften sich gerade in Baden-Württemberg. Bei IT-Sicherheit hinke das Land hinterher - das sei riskant. Das Innenministerium wehrte sich daraufhin. Es sei beschämend, wie die SPD Ängste bei den Menschen schüre, so ein Sprecher.