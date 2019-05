Die "Panama Papers" enthüllten 2016 umfangreiche Vermögensanlagen durch Politiker, Sportler und weitere Prominente in umstrittenen Offshore-Firmen. In Baden-Württemberg wurden dadurch knapp eine halbe Million Euro Steuern hinterzogen.

Im Zuge der Enthüllungen haben die Finanzämter in Baden-Württemberg in 67 Fällen Ermittlungen aufgenommen. Dabei wurden in den Verfahren bei den Straf- und Bußgeldsachenstellen hinterzogene Steuern in Höhe von 457.724 Euro festgestellt, wie Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) nun in Stuttgart mitteilte. Die Unterlagen seien unglaublich umfangreich.

Hessen übernimmt Federführung

Die "Panama Papers" waren im Frühjahr 2016 bekanntgeworden. Sie bestanden aus Unterlagen der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack & Fonseca, die von Journalisten weltweit ausgewertet wurden. Der Datenberg zeigte große Geldströme nach Panama, wo Tausende Briefkastenfirmen angesiedelt sind. Aus ihm ging auch hervor, dass zahlreiche Politiker, Sportler und andere Prominente Vermögen in Offshore-Firmen hielten. Die hessischen Steuerbehörden werten federführend für die Bundesländer und in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt die "Panama Papers" aus.

Sitzmann sagte weiter, es werde sorgfältig vorgegangen. Der Betrieb einer Offshore-Firma sei zwar nicht automatisch eine Straftat.

"Wenn aber über solche Firmen weltweit Geld am Fiskus vorbeigeschleust wird, dann ist das Steuerhinterziehung. Dieser gehen wir konsequent nach." Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne)

Die Ermittlungen zu den Panama Papers seien ein gutes Beispiel, wie Behörden über Ressort- und Ländergrenzen hinweg eng zusammenarbeiteten.

Bei Auffälligkeiten Weitergabe nach Karlsruhe

Sofern bei der Auswertungen der Dokumente Auffälligkeiten festgestellt werden, werden die Daten an die Steuerverwaltung im zuständigen Bundesland abgegeben. In Baden-Württemberg ist die zentrale Sondereinheit auf dem Gebiet der überregionalen Steueraufsicht zuständig. Diese Sondereinheit ist beim Finanzamt Karlsruhe-Durlach angesiedelt.