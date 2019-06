per Mail teilen

Im Dezember wurden Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon (beide AfD) des Sitzungssaals im Stuttgarter Landtag verwiesen. Ab Montag prüft das Landesverfassungsgericht, ob das rechtens war.

Im Dezember 2018 hatte Muhterem Aras (Grüne), die Präsidentin des Stuttgarter Landtags, Räpple und den fraktionslosen AfD-Politiker Gedeon von der Landtagssitzung am 12. Dezember und drei Folgesitzungen ausgeschlossen. Die Politiker reagierten nicht auf die Ordnungsrufe der Präsidentin und verließen nach dem Ausschluss erst in Begleitung von Polizisten den Saal - ein beispielloser Eklat in der Geschichte des Hauses.

Räpple war zuvor durch mehrere Zwischenrufe aufgefallen, Gedeon mit einem umstrittenen Redebeitrag.

Dass im Landtag Abgeordnete abgeführt werden müssen, das hat es in der Geschichte des Hauses noch nicht gegeben. Dem voran ging am Mittwoch ein Riesen-Tumult.

Die beiden AfD-Politiker erklärten wiederholt, sie sähen ihre Rechte als Abgeordnete verletzt. Sie wehren sich jetzt vor dem Verfassungsgericht in Stuttgart gegen diesen Ausschluss.

Entscheidung wohl nicht am Montag

Mit einer Entscheidung ist am Montag aber noch nicht zu rechnen. Im Januar hatte das Verfassungsgericht bereits die Anträge der beiden auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen den Sitzungsausschluss abgewiesen.