Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine Kooperation mit der AfD für unmöglich erklärt. Ähnlich sieht das der baden-württembergische CDU-Chef Thomas Strobl.

Der baden-württembergische CDU-Chef und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl hat sich gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. Anlass war eine Aussage der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend in der ARD-Talksendung "Anne Will". Kramp-Karrenbauer hatte gesagt, eine Kooperation mit der AfD sei unmöglich. Sie wolle mit den Justiziaren der Bundespartei und der Landesverbände jedes Mittel prüfen, um eine Zusammenarbeit oder Annäherung an die AfD zu verhindern. Sie schaffe zum Teil das geistige Klima, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet wurde.

Anne Will (l.) und Annegret Kramp-Karrenbauer im Gespräch zum Thema "Hass, Drohungen, Gewalt - wie kann sich unsere Demokratie wehren?". dpa Bildfunk picture alliance/Wolfgang Borrs/NDR Presse und Information/dpa

Strobl: Rote Linie für Christdemokraten

Zustimmung kommt von ihrem baden-württembergischen Parteikollegen Strobl. "Mit der AfD, mit einer Partei, in der Antisemitismus und Rassismus zu Hause sind, gibt es für christliche Demokraten keine Art der Zusammenarbeit. Keine Koalition, keine Duldung, keinerlei Unterstützung durch diese Partei", sagte er dem SWR. Hier sei eine klare rote Linie.

Dauer 0:35 min Strobl schließt Zusammenarbeit mit AfD aus Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine Kooperation mit der AfD für unmöglich erklärt. Ähnlich sieht das der baden-württembergische CDU-Chef Thomas Strobl.

Klare Haltung der Bundespartei gefordert

Zuvor hatten CDU-Landespolitiker aus Sachsen-Anhalt gefordert, das Soziale und das Nationale wieder zu versöhnen und eine Koalition mit der AfD nicht auszuschließen. Dazu sagte Strobl, hier sei eine "klare Führung seitens der Bundespartei" nötig - die werde man auch geben. Zwar sei die CDU eine Partei mit einer großen Bandbreite. Es gebe jedoch ein klares Nein zu jeglicher Zusammenarbeit mit Rechts- oder Linksextremisten.