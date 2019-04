Bei der baden-württembergischen AfD hat es offenbar eine Datenschutzverletzung gegeben: Per Mail soll Stimmung gegen einen Vorstandskandidaten gemacht geworden sein.

Im Vorfeld des vergangenen AfD-Landesparteitags im Februar in Heidenheim soll ein offizieller Mitglieder-Mail-Verteiler genutzt worden sein, um gezielt einen Vorstandskandidaten zu diffamieren.

Wohl Mailadressen tausender AfD-Mitglieder genutzt

Es geht um kampagnenartige Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten Martin Hess (Wahlkreis Ludwigsburg), der AfD-Landesvorsitzender werden wollte. Vor dem entscheidenden Parteitag in Heidenheim kursierten interne Hinweise zu angeblichem Fehlverhalten von Hess – im Internet, aber auch in einer E-Mail, die wohl an tausende AfD-Mitglieder in Baden-Württemberg ging, und die dem SWR vorliegt. Hess sagte auf Anfrage, wegen der diffamierenden Behauptungen leite er rechtliche Schritte ein.

Der AfD-Abgeordnete Martin Hess will sich gegen "abstruse Behauptungen" wehren. dpa Bildfunk picture alliance/Stefan Puchner/dpa

Bei dem Parteitag war Hess in der Wahl zu einem der beiden Landesvorsitze knapp unterlegen. Er führt das auch auf die "abstrusen Behauptungen" in der Mail zurück, die mutmaßlich von einem früheren AfD-Mitglied verschickt wurde, das unerlaubt auf Mitgliederdaten zugegriffen haben könnte. Das sei möglicherweise auch strafbar.

Datenschutzbeauftragter informiert

Der Landesvorstand der AfD untersucht den Vorgang und will womöglich Strafanzeige stellen. Der Datenschutzbeauftragte des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, bestätigte, dass ihm eine Meldung aus der AfD über eine Datenpanne vorliege. Er habe dazu weitere Informationen angefordert.