"Ghost" feiert Premiere im SI-Zentrum

Vor 25 Jahren haben Musicals in Deutschland geboomt. Die Deutschlandpremiere von "Miss Saigon" fand damals in Stuttgart statt. Die schwäbische Metropole wurde zu einem der Musicalstandorte in Deutschland. Der Erfolg hält sich bis heute. Am Donnerstag ist im SI-Zentrum das neue Musical "Ghost" angelaufen.