Um muslimische Gemeinden von ausländischen Geldgebern unabhängig zu machen, steht wieder eine Moschee-Steuer im Raum. Aus der baden-württembergischen Politik kommt Zuspruch, es gibt jedoch hohe Hürden für die Idee.



Die Moschee-Steuer soll ähnlich wie die Kirchensteuer funktionieren. Das Ziel: muslimische Gemeinden in Deutschland sollen unabhängig von ausländischen Geldgebern werden.

Der Direktor des baden-württembergischen Sozial- und Integrationsministeriums Wolf-Dietrich Hammann begrüßt die Diskussion rund um die Moschee-Steuer - auch wenn er deren Einführung für unrealistisch hält, da es keine klare Mitgliederstruktur gebe, sagte Hammann dem SWR. Trotzdem sei er dafür, bessere Finanzierungsmodelle für muslimische Gemeinden zu finden: etwa nach deutschem Recht eingetragene Vereine mit Mitgliedsbeiträgen oder Stiftungen: „Das wäre besser als eine Finanzierung aus dem Ausland“, so Hammann.

CDU-Fraktionschef begrüßt Idee einer Moschee-Steuer

Auch der CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart kann sich eine eigenständige Finanzierung der Muslime in Deutschland vorstellen. "Das ist ein interessanter Vorschlag. Eine Moschee-Steuer wäre ein erster Schritt hin zu mehr Eigenständigkeit des Islams in Deutschland", sagte er am Donnerstag in Stuttgart.

Die Diskussion war zuvor von der Berliner Moschee-Gründerin Seyran Ates angestoßen worden. Sie sprach sich in der Donnerstagsausgabe des ARD-"Morgenmagazins" gegen eine Moschee-Steuer und für eine freiwillige Abgabe der Muslime aus: Es gebe bei den fünf Säulen des Islams die sogenannte Zakat, die soziale Pflichtabgabe. Darüber könnte man die Finanzierung besser regeln.

Islamverbände sind skeptisch

Auch Vertreter islamischer Verbände sehen noch so manche Hürde. Denn Steuern bekommt in Deutschland nur, wer als sogenannte Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert ist - und dazu müßten sich die Muslime als Mitglieder registrieren lassen.

Das sei im Islam aber weltweit unüblich, so Riad Ghalaini von der Islamischen Gemeinde Baden-Württemberg: "Die Muslime sind anders organisiert als die Christen. Ein Muslim muss sich nicht anmelden, um Muslim zu sein. Wenn ein Muslim stirbt, wird er auch beerdigt. Oder wenn er heiratet, wird er islamisch verheiratet, ohne zu fragen, welcher Gemeinde er angehört." In deutschen Kirchen gebe es zwar viele Mitglieder, aber nur sehr wenige zum Gottesdienst kämen. Im Islam sei es andersherum - viele kommen zum Freitagsgebet, aber nur wenige sind Mitglieder der Gemeinde.