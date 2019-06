Elektro-Tretroller sind seit diesem Samstag in Deutschland generell zugelassen - mit einer Einschränkung. Denn so richtig losrollen können die kleinen Flitzer in Baden-Württemberg wohl erst im Juli.

"Das sind moderne Mobilitätsgeräte, die offenbar weltweit faszinierend sind. Ich finde es gut, dass wir Regeln für sie gefunden haben", lobt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Im Mai hatte der Bundesrat mit der E-Roller-Verordnung den Weg für die so genannten "Elektrokleinstfahrzeuge" frei gemacht. Wirklich losrollen können sie aber wohl frühestens im Juli, denn vorher benötigen Hersteller noch eine Allgemeine Betriebserlaubnis. Käufer und Vermieter brauchen Haftpflichtversicherungen. Dauer 2:31 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW E-Tretroller kommen auf die Straßen im Land In den Rausch der Geschwindigkeit wird man mit diesen fahrbaren Untersätzen wohl kaum kommen. Aber ab Samstag sind die Tretroller offiziell bei uns erlaubt. Fahren darf man sie zum Teil auf der Straße - aber vor allem auf Radwegen. Video herunterladen (6,3 MB | MP4) Große Städte wie Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim und Freiburg führen bereits Gespräche mit Verleihern und wollen mit freiwilligen Selbstverpflichtungen oder Merkblättern für die Betreiber verhindern, dass das neue Verkehrsmittel in den Städten zum Ärgernis wird, etwa durch zugeparkte Gehwege. Konkurrenz zu Fahrradfahren und Fußgängern? Zusätzlicher Konkurrenz mit Fahrradfahrern und Fußgängern will das Verkehrsministerium durch die Neuaufteilung von Straßen und die Schaffung neuer Infrastruktur begegnen, zum Beispiel mit Radschnellwegen. "Wir brauchen grundsätzlich mehr Platz für eine umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt", sagt Minister Winfried Hermann.