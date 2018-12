Rettungstaucher der DLRG veranstalten an Neujahr in Friedrichshafen das Neujahrsschwimmen im Bodensee. Die Strecke führt von der Schlosskirche die Uferpromenade entlang bis zum Hafen. Beginn des Schwimmens ist um 13 Uhr. Beim traditionellen Silvesterschwimmen in Konstanz am vergangenen Freitag hatten mehr als 200 Teilnehmer teilgenommen. mehr...