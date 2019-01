Peitschen knallen, Masken werden abgestaubt - und ein Politiker muss vor Gericht: An diesem Sonntag beginnt in Baden-Württemberg wieder die närrische fünfte Jahreszeit.

Der Dreikönigstag ist offizieller Start der schwäbisch-alemannischen Fastnacht mit ganz eigenen Bräuchen. Mitglieder der Narrenzunft Schwenningen reinigen zum Fasnetauftakt (10.00 Uhr) mit rund 500 erwarteten Gästen in der Neckarhalle in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die traditionellen Kostüme.

Zwei Abstauber, gekleidet im Frack, befreien mit einem Wedel symbolisch das Häs - das Narrenkostüm - vom Staub des Vorjahres. In der Fasnetshochburg Rottweil werden die Abstauber vom Café Schädle losgeschickt, mit Zylinder, Stock und Laterne.

"Hupf-Dohla" und "Zäpflebomber"

Muskelkraft dagegen ist in Balingen-Frommern (Zollernalbkreis) gefragt: Hier muss die Narrenzunft um 14 Uhr den Narrenbaum senkrecht aufstellen. Drumherum tanzen sogenannte Hupf-Dohla und Zäpflebomber.

Auch auf dem Marktplatz von Freudenstadt (Schwarzwald-Baar-Kreis) geht es musikalisch zur Sache. Zur Taufe der neuen Narren tröten und quäken (16 Uhr) die Hexaheuler. In Rottenburg (Kreis Tübingen) wird mit einem Festakt am Sonntagabend das 600-jährige Jubiläumsjahr der Rottenburger Fasnet-Figur Mechthild gefeiert.

"Einschnellen" und "Karbatschen"

Andernorts, zum Beispiel in Markdorf und Überlingen am Bodensee, läuten Narren die Fastnacht mit dem "Einschnellen" ein - dabei lassen sie Peitschen und Karbatschen knallen. Im Kreis Konstanz verkündet das Stockacher Narrengericht am Abend, welcher Politiker sich in diesem Jahr vor dem satirischen Gericht verantworten muss. Außerdem soll EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) an dem Abend eine Rede halten. Er selbst saß bereits auf der Anklagebank - ebenso wie Franz Josef Strauß, Hans-Dietrich Genscher oder Angela Merkel.

Alles dreht sich um den "Schmotzigen Dunschtig"

Der Dreikönigstag gilt in Baden-Württemberg zwar als Auftakt der Fastnacht, doch genau genommen läutet er nur die Vorfastnachtszeit ein. Die eigentliche Fastnacht beginnt je nach Brauch und Region erst mit ihrem Aufrufen oder dem "Schmotzigen Dunschtig", dem Donnerstag vor Aschermittwoch. Der Termin richtet sich nach Ostern und ändert sich damit jedes Jahr.

