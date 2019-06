Die Hitze macht dem Körper zu schaffen - und damit häufig auch der Psyche. Andreas Matzarakis, Leiter des Zentrums für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetter-Dienstes in Freiburg, erklärt die Zusammenhänge.

SWR Aktuell: Bei Hitze herrscht im Straßenverkehr scheinbar mehr Aggression, in Schwimmbädern kommt es öfters zu Streit oder Randale. Wirkt sich Hitze denn wirklich auf die Psyche des Menschen aus?

Professor Andreas Matzarakis: Bei einer Extremsituation ist insgesamt der menschliche Körper belastet. Das heißt, seine Funktionen wie Schwitzen oder die Abgabe von Wärme funktionieren nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und dazu kommen dann andere Faktoren, die das Gemüt beeinflussen: Stress, Ernährung, Schlafqualität und der allgemeine Gesundheitszustand. Bei Leuten, die eine psychische Erkrankung haben, hat häufig die Schlafqualität einen großen Einfluss.

Weiß man, wie genau die Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche in solchen Situationen funktioniert?

Da weiß man nicht sehr viel. Die Studien, die gemacht wurden, haben meistens eine zu geringe Teilnehmerzahl. Es gibt so viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen, dass man das nicht auf ein oder zwei Faktoren wie das Wetter zurückführen kann. Was man zum Beispiel weiß ist, dass bei lang andauernder Hitze mehr Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden und die Mortalität (Sterblichkeit, Anm. d. Red.) höher ist.

Welche Auswirkungen hat die Hitze denn ganz konkret auf das Verhalten oder auf das Gemüt?

Die Menschen sind gereizter. Wenn Sie jetzt die letzten Tage nehmen: Man trinkt zu wenig, man ist durch die Hitze überfordert, die Räume sind zu warm. Und dann kann es sein, dass man überreizt reagiert. Bei psychischen Erkrankungen ist es besonders kritisch, wenn die Hitze lange andauert. Aber es gibt ganz wenig Studien, wir sind da ganz vorsichtig.

Professor Andreas Matzarakis DWD

Viele Menschen leiden besonders unter schwülem Wetter. Wie wirkt sich das auf uns aus?

Die Schwüle ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor. Wenn es schwül ist, ist der Unterschied zwischen der Oberfläche des Menschen, die nass ist oder schwitzt, und der Umgebung nicht so stark. Der menschliche Körper kann das, was er geschwitzt hat, nicht verdunsten, damit er abkühlt. Damit ist das System der Thermoregulation belastet, und das kann sich auch auf das Gemüt auswirken.

Aber man kann sehr viel durch das Verhalten regeln. In meinem Büro ist die Lufttemperatur nicht höher als 27 Grad, obwohl draußen 34 oder 35 Grad herrschen. Ich schatte in der Früh alles ab und durchlüfte erstmal ein bisschen. Und wenn ich dann merke, dass der Unterschied zwischen der Innenraumtemperatur und der Außentemperatur zu klein ist, dann mache ich das Fenster zu und lasse einen kleinen Ventilator laufen.

Also nicht das Wetter ist falsch, sondern das Verhalten?

Richtig. Sie kennen ja den Spruch: "Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung." Einer der wichtigsten Faktoren, weshalb es Menschen im Sommer schlecht geht, ist außerdem, dass sich die Leute der Sonne aussetzen. Wenn sie länger in der Sonne bleiben, bekommen sie nicht nur Hitzestress, sondern es besteht auch die Gefahr, dass sie einen Sonnenbrand bekommen. Von daher ist das richtige Verhalten wichtig. Deshalb auch der Spruch: "Nur Mitteleuropäer und Esel gehen mittags in die Sonne." Wenn man sich nicht richtig verhält und sich belastet, führt das natürlich dazu, dass man sich nicht wohl fühlt. Und wenn das länger andauert, man zwei, drei Nächte nicht gut geschlafen hat, steht man jeden Morgen mit einer höheren Belastung auf. Wenn man dann noch mittags zwei, drei Stunden in die Sonne geht, ist es klar, dass der Körper das nicht so einfach verträgt.