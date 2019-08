per Mail teilen

Am Wochenende ist es in Baden-Württemberg zu mehreren zum Teil schweren Unfällen mit Traktoren gekommen. Es gab mehrere Verletzte, darunter einen vierjährigen Jungen.

Bei einer Probefahrt mit einem Traktor überrollte ein Mann in Laupheim im Kreis Biberach aus Versehen seinen Sohn. Der vierjährige Junge hatte bei der Fahrt am Samstagnachmittag gemeinsam mit seinem sieben Jahre alten Bruder auf der Ladefläche gesessen und war beim Anfahren von der Pritsche zwischen die Reifen des Fahrzeugs gestürzt. Dort wurde er von den Hinterreifen überrollt. Der Junge wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik gebracht.

72-Jährigen fährt schwer verletzt mit dem Traktor nach Hause

In Oftersheim im Rhein-Neckar-Kreis wurde ein Mann beim Arbeiten von seinem eigenen Traktor überrollt und erst viele Stunden später vom Notarzt untersucht. Der Wagen des 72-Jährigen war laut Polizei aus noch ungeklärten Gründen zurück gerollt, als der Mann versuchte, einen Anhänger an das Fahrzeug zu kuppeln. Trotz der schweren Verletzungen fuhr der 72-Jährige zunächst mit dem Traktor nach Hause, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Erst gegen Abend, fast neun Stunden nach dem Unfall, rief seine Frau den Notdienst.

Am Wochenende kam es in Baden-Württemberg zu schweren Unfällen mit Traktoren dpa Bildfunk Silas Stein

Mit Traktor in den Bach gestürzt

Im Ortenaukreis stürzte am Samstagabend ein 85 Jahre alter Mann mit seinem Traktor in einen Bach. Er war in Achern von der Straße abgekommen und beim Sturz im Fahrzeug eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite den 85-Jährigen. Er wurde schwer verletzt.

Unfall mit zwei getöteten Kindern Mitte des Monats nahe der Landesgrenze

Schon am 13. Juli war es in Balderschwang im Landkreis Oberallgäu nahe der baden-württembergischen Grenze zu einem Traktorunfall gekommen, bei dem zwei Kinder starben.

Ein zehn Jahre alter Junge und ein 13 Jahre altes Mädchen aus Österreich waren bei einer Ausfahrt in einer Ladeschaufel an der Front des Traktors mitgefahren. Vermutlich wegen einer Bodenunebenheit waren die beiden Kinder herunter gefallen und wurden überrollt, wie die Polizei mitteilte.

Ein weiteres Mädchen, das ebenfalls in der Ladeschaufel saß, blieb körperlich unverletzt, wurde aber schwerst traumatisiert. Am Steuer des Traktors saß ein 13-jähriger Junge.