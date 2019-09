Der Wald in Baden-Württemberg ist nach zwei trockenen Sommern in Gefahr, darin sind sich Experten einig. Forstminister Peter Hauk (CDU) will am Montag einen Plan vorstellen, um dem Wald zu helfen.

Rund 50 Experten beraten am Montag in Stuttgart über einen Notfallplan für den baden-württembergischen Wald. Forstminister Peter Hauk (CDU) hat Maßnahmen mit einem Volumen von jährlich 40 Millionen Euro für 2020 und 2021 vorgeschlagen und zu dem Gipfel eingeladen. Auslöser für die Krisenstimmung sind die massiven Waldschäden nach zwei trockenen Sommern in Folge. Der Aktionsplan soll nach Hauks Vorschlag mehrere Maßnahmen umfassen - etwa zur Unterstützung der Klimaforschung und des Krisenmanagements. Außerdem soll es finanzielle Unterstützung für Waldbesitzer und Erleichterungen für die Holzvermarktung geben. Vorgesehen sind aber auch 200 neue Stellen in der Forstverwaltung. Beratungen für Doppeletat gehen in heiße Phase Der Notfallplan und das dafür nötige Geld müssen noch mit den Grünen in der gemeinsamen Regierung abgestimmt werden. Die Beratungen für den Doppeletat 2020/21 des Landes gehen bald in die heiße Phase. Da das Geld knapp ist, ist noch offen, ob Hauks Vorstellungen so durchgehen. Nach früheren Worten von Minister Hauk sind im gesamten Land drastische Schäden an Buchen aufgetreten. Im Rheintal falle die Kiefer auf großen Flächen aus, in weiten Teilen Baden-Württembergs gebe es immense Schäden bei Tannen, und der Fichtenbestand sei massiv vom Borkenkäfer geschädigt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bei einer Waldbegehung im August im Schwarzwald gesagt: "Wir sind in einer echten Krisensituation." Nabu: Wälder müssen umgebaut werden Die Fichte reagiert nach den Worten von Johannes Enssle, Landeschef des Naturschutzbundes (Nabu), besonders empfindlich auf Wärme und Trockenheit. Zugleich wird sie von der holzverarbeitenden Industrie bevorzugt, weil sei einfach und günstig verarbeitet werden kann. Der Nabu dringt darauf, die Wälder umzubauen. Es müssten mehr Laubmischwälder her und weniger Fichten und Kiefern. Ein naturnaher Wald sei widerstandsfähiger gegen Wetterextreme. Zudem appellieren Naturschützer an die CDU im Bund, eine CO2-Steuer mitzutragen - als Beitrag zum Klimaschutz. Ein CO2-Preis würde den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases im Verkehr und beim Heizen verteuern. Der Wald in Baden-Württemberg Baden-Württemberg hat im Vergleich der Bundesländer einen großen Waldanteil. Wegen der vielfältigen Geografie des Landes finden sich Kiefernbestände im Rheintal ebenso wie Fichtenforste und Tannenwälder im Schwarzwald oder Misch- und Laubwälder. Der Wald ist mehr als 13.700 Quadratkilometer groß, das entspricht 38,4 Prozent der Landesfläche. Fast 36 Prozent des Waldes befinden sich in Privatbesitz, ein großer Teil gehört den Kommunen und dem Land. Die häufigste Baumart ist mit 34 Prozent und stark sinkender Tendenz immer noch die Fichte.