Wenn das Stichwort Mafia fällt, denken viele zunächst an Italien, doch auch in Baden-Württemberg ist die Mafia stark vernetzt. Zu den großen Köpfen im Land gehörte mehrere Jahrzehnte Mario L. aus Stuttgart.

"Mario L. wird nachgesagt, das wissen wir aus italienischen Quellen, im Großraum Stuttgart rund 140 Restaurants kontrolliert zu haben. Er gilt als die Nummer eins der 'Ndrangheta in Deutschland", sagt Report-Mainz-Redakteur und Experte für organisiertes Verbrechen, Edgar Verheyen.

Mafia-Organisation "'Ndrangheta"

Die sogenannte 'Ndrangheta ist eine kalabrische Mafia-Organisation, die auch in Deutschland sehr dicht und straff organisiert ist, erklärt Verheyen. Der Stuttgarter Mario L. galt als wichtige Figur dieser illegalen Organisation. "Deutschland ist für die Organisation in erster Linie ein Rückzugsraum, aber auch ein Gebiet, um Einkünfte aus dem Drogen- und Waffenhandel zu waschen", so Verheyen.

Die italienischen Beamten, die sogenannten Carabinieri, haben L. jahrelang in Italien und Deutschland abgehört. In einem mitgeschnittenen Gespräch der Polizei erzählte L., dass Gastronomen dazu gebracht wurden, Wein zu überhöhten Preisen zu kaufen. Auch günstiges Olivenöl oder Zutaten für einen Pizzateig wurden unter Androhung von Gewalt von Mitgliedern der 'Ndrangheta überteuert verkauft.

Mario L. ließ Falschgeld in Italien drucken

Eine Kronzeugin sagte vor Gericht aus, dass L. in Italien eine Falschgeld-Druckerei aufgebaut hatte. Das Geld wurde laut der Zeugin in Obstkisten nach Baden-Württemberg gebracht. Ziel der Kuriere soll ein "Inter-Club" in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gewesen sein. Hier haben sich neben Fußballfans des italienischen Fußballclubs Inter Mailand laut Ermittlern auch regelmäßig mutmaßliche Mafiosi getroffen. Der Club habe als Zwischenlager gedient, so die Beamten.

Festnahme "von herausragender Bedeutung"

Im Januar 2018 konnte Mario L. bei einer Großrazzia, die gleichzeitig in Italien und Baden-Württemberg stattgefunden hatte, während eines Heimaturlaubs in Italien festgenommen werden. Ein Gericht in Kalabrien verurteilte L. nun wegen Mafia-Mitgliedschaft zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und acht Monaten.

Über die Mafia in Baden-Württemberg und die Rolle von Mario L. berichtete "Zur Sache Baden-Württemberg" im April 2018:

Der italienische Staatsanwalt Nicola Gratteri, Teil der Polizeiaktion gegen Mario L., sagte in einem Interview mit dem SWR-Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" vom April 2018, dass L. ein wichtiger Beschuldigter sei, weil er eine zentrale Aufgabe in Deutschland gehabt habe. "Er ist von herausragender Bedeutung: Er hat die Geschäftsstrategie für Deutschland entwickelt."

Mario L. mit dem Ex-Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und heutigen EU-Haushaltskommissar, Günther Oettinger (CDU) SWR Archiv

Mario L. führte ein Doppelleben

L. war ein beliebter und bekannter Gastronom in Stuttgart. Er belieferte auch regelmäßig als Catering-Service Veranstaltungen der CDU-Landtagsfraktion. Zu seinen Stammgäste zählten in den 90er-Jahren unter anderem auch der Ex-Ministerpräsident von Baden-Württemberg und heutiger EU-Haushaltskommissar, Günther Oettinger (CDU).

Immer wieder wurde gegen den Stuttgarter wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Drogenhandel ermittelt, dennoch hatte er für viele Jahre in der Gastronomie-Branche einen guten Ruf. Ein langjähriger Freund des mutmaßlichen Mafioso, der Gastwirt Michael Brüske, sagte über ihn:

"Der Mario war immer zuvorkommenden, hilfsbereit. Wenn jemand einen Rat oder Hilfe benötigt hat, war er immer da." Gastwirt Michael Brüske

Warum wurde Mario L. erst nach vielen Jahren festgenommen?

1995 wurde L. das erste Mal verurteilt, zu einer Bewährungsstrafe wegen Steuerhinterziehung. Kurz darauf wurde er wegen Mafia-Verdachts nach Italien ausgeliefert. Dort wurde er aus Mangel an Beweisen freigesprochen. "Die deutschen Ermittlungsbehörden konnten ihm nie Straftaten nachweisen", erklärt Verheyen. Hierzu komme auch massive Kritik aus den Reihen der italienischen Strafverfolgungsbehörden. Das Problem: Es gibt keine Mafia-Gesetzte in Baden-Württemberg. "Deutschland hat sehr gute Ermittlungsbehörden, aber es fehlen - wie in den meisten europäischen Ländern - die entsprechenden Anti-Mafia-Gesetze", sagte der italienische Staatsanwalt Gratteri. So gebe es hierzulande keinen Straftatbestand der "Bildung einer mafiösen kriminellen Vereinigung".