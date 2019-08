Kein Feiertag in Baden-Württemberg, dennoch einer der bedeutendsten katholischen Festtage: Mariä Himmelfahrt. Gefeiert wird trotzdem mit Kräuterweihen und Prozessionen.

Mit Gottesdiensten, Prozessionen und Kräuterweihen begehen Katholiken in Baden-Württemberg am Donnerstag den kirchlichen Festtag Mariä Himmelfahrt. Einer der traditionsreichen Bräuche ist dabei die Kräutersegnung, zum Beispiel im badischen Gengenbach (Ortenaukreis).

Kräuterbüschel als Kunstwerke

Zu Ehren der Mutter Gottes werden selbstgebundene Kräuterbüschel in die Kirche zur Weihe gebracht. Nach einem Gottesdienst in der Stadtkirche St. Marien werden die gebundenen Kunstwerke auf dem Marktplatz in Gengenbach vor dem Rathaus aufgestellt und prämiert. In Rottenburg-Ergenzingen feiern Gläubige die Kräuterweihe mit einer Lichterprozession.

Die Kräuter-Tradition geht zurück auf einen Brauch, der bei den Katholiken an die Aufnahme Marias im Himmel erinnern soll. Der Legende zufolge lagen in ihrem Grab nämlich statt des Leichnams duftende Blumen und Kräuter.

Fatima-Schiffsprozession auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee findet traditionell die Fatima-Schiffsprozession statt. Tausende Gläubige nehmen teil. Die Schiffe werden für die Nachtprozession festlich geschmückt und beleuchtet. Sie starten am Donnerstagabend von Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus auf den See, um sich auf der Dreiländergrenze zu treffen.

Shopping-Touristen aus Bayern erwartet

Der Ulmer Handel erwartet am Donnerstag einen Besucheransturm aus dem angrenzenden Bayern. Dort ist in den meisten Kommunen in Bayerisch Schwaben nämlich Feiertag.