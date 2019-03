per Mail teilen

Der führere Jusos-Landeschef Leon Hahn muss 2.500 Euro zahlen, weil er mit unerlaubt beschafften Mitgliederdaten das Abstimmungsverhalten von Delegierten beeinflusst haben soll. Der Fall hat aber nach SWR-Recherchen größere Dimensionen als bisher bekannt.

Dauer 03:04 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Innerparteilicher Wahlkampf mit geschützten Mitgliederlisten Insbesondere der frühere Juso-Vorsitzende Leon Hahn soll vor Parteitagen der SPD massiv gegen den Datenschutz verstoßen haben. Jetzt wurden dem SWR Unterlagen zugespielt. Sie zeigen erstmals detailliert, wie das abgelaufen sein könnte. Video herunterladen (7 MB | MP4 )

Tarnen und täuschen als Element politischer Willensbildung – der Machtkampf in der Landes-SPD zwischen den Jung-Karrieristen, den sogenannten Netzwerkern, und den SPD-Linken geht auch nach der Wahl des neuen Landesvorsitzenden Andreas Stoch weiter. Mit unerlaubt beschafften Mitgliederdaten sollen Delegierte vor Parteitagen bearbeitet worden sein. Ein Informant aus dem SPD-Führungszirkel spricht gegenüber dem SWR in einer schriftlichen Stellungnahme von systematischer Beeinflussung.

Es gibt Listen mit Mitgliederdaten, in denen eindeutig festgehalten wurde, welcher Delegierte welche Überzeugungen vertritt. "Status: Tendenz pro Lars", heißt es bei einem der Delegierten beispielsweise. An anderer Stelle: "Genossen aus dem Ortsverein haben typische Anti-Lars-Parolen vorgebracht". Systematisch wurde von einigen Jusos vor der Kampfabstimmung um den Landesvorsitz im November das Terrain für Lars Castellucci sondiert, dem Kandidaten der Netzwerker.

Mitgliederdaten nicht nur vor einem Parteitag unerlaubt genutzt?

Unentschlossene Delegierte sollten auf die Seite des Herausforderers gebracht werden. Wegen der unerlaubten Verwendung von Mitgliederdaten hat der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink gegen den früheren Juso-Landeschef Leon Hahn ein Bußgeld in Höhe von 2.500 Euro verhängt, aber nur in Bezug auf einen SPD-Parteitag im April. Dass der Ex-Jusochef auch vor dem entscheidenden Parteitag im November unerlaubt Mitgliederdaten verwendet haben könnte, dafür hat Brink keine Belege.

"Wir waren aber nur bei dem kleinen Parteitag im April in der Lage nachzuweisen, dass auf Mitgliederdatenbestände zugegriffen wurde und dass die zweckwidrig verwendet wurden. Wir haben einzelne Tarnadressen im Laufe unserer Ermittlungen aufdecken und bestimmten Personen zuordnen können. In anderen Fällen, von denen ich jetzt höre, ist das nicht der Fall." Stefan Brink, Datenschutzbeauftragter BW

Für den E-Mail-Versand der Daten vor dem Parteitag im November sind Tarnnamen wie Franz Ferdinand und Friedrich Merz benutzt worden. Dahinter sollen sich ein mittlerweile entlassener SPD-Geschäftsstellen-Mitarbeiter und eben Leon Hahn verbergen. Dafür gebe es in der SPD einen schriftlichen Beleg, wie Präsidiums-Mitglieder dem SWR bestätigten. Das erklärt auch, warum Leon Hahn selbst von Parteitagen spricht, also selbst die mehrfache Verwendung der Mitgliederdaten einräumt: "Wir haben bei Parteitagen Delegiertenlisten genutzt, um Delegierte zu zählen. Für innerparteiliche Verhandlungen und für Positionen der Jusos zu werben."

Binder: Beteiligte sollen "offene Fragen beantworten"

Verwunderlich ist für viele SPD-Mitglieder in Baden-Württemberg zudem, warum Hahn seinen Platz im Präsidium der Landes-SPD räumt, aber weiter im Vorstand bleiben will. "Ich habe seit drei Monaten alles daran gesetzt, gemeinsam mit der SPD den Vorfall aufzuklären", sagte er dem SWR. "Ich habe mich entschieden, mich öffentlichkeitswirksam an meine eigene Nase zu fassen und mich zu entschuldigen."

Für SPD-Generalsekretär Sascha Binder gibt es jedenfalls noch viele offene Fragen, und die will er möglichst schnell beantwortet haben. Schriftlich bittet er Hahn und andere Jusos um Aufklärung, die es bisher allen Beteuerungen zum Trotz nicht umfassend gibt. "Wir wissen, dass es auch zu dem Parteitag in Sindelfingen Listen gab, und werden diese Sachverhaltsaufklärung erst abschließen, wenn die Beteiligten die noch offenen Fragen beantwortet haben", sagte Binder.