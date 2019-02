In Stuttgart gelten Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge. Sollte die Luft nicht besser werden, drohen auch Einschränkungen für neuere Diesel. Nicht mit uns, so die Landes-CDU am Dienstag.

Fahrverbote für Diesel der Euronorm 5 werde es in Stuttgart mit der CDU nicht geben, so Thomas Strobl (Archivbilder: Imago / Montage: SWR) Imago Arnulf Hettrich, Jens Jeske Die grün-schwarze Landesregierung will die drohenden Fahrverbote für neuere Dieselfahrzeuge der Euronorm 5 in Stuttgart verhindern. Dafür fand am Dienstagvormittag ein Koalitionstreffen statt. Danach sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), weitere Fahrverbote sollten möglichst vermieden werden. Sein Vizeregierungschef Thomas Strobl (CDU) legte sich hingegen fest. "Es wird keine flächendeckenden Euro-5-Fahrverbote mit uns geben." Thomas Strobl, CDU-Vorsitzender BW Zusätzliche Messstellen in Stuttgart Zudem haben sich die Spitzen der Landesregierung darauf verständigt, dass in Stuttgart weitere Messstellen zur Luftbelastung aufgestellt werden sollen. Damit soll die Stickoxid- und Feinstaubbelastung in Stuttgart engmaschiger überwacht werden. Auch die Grünen können jetzt offenbar mit zusätzlichen Messstellen leben, wie sie die CDU gefordert hat. Dauer 02:30 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Landesregierung will mehr Messstellen errichten In Stuttgart und anderen Städten des Landes mit relativ schlechter Luft sollen deutlich mehr Messstellen installiert werden. Das hat die Landesregierung am Dienstag angekündigt. Video herunterladen (6 MB | MP4 ) Was für Messstellen genau und wie viele es geben soll, ist allerdings unklar. Im Gespräch sind bis zu 50 Messstellen. Für die Klärung von Details soll es eine Arbeitsgruppe geben. Sie soll in dieser Woche anfangen und in den kommenden zwei Wochen konkretere Vorschläge ausarbeiten. Dabei soll auch eine Busspur noch einmal thematisiert werden. Mit Fahrkarte freie Fahrt zu Park-and-Ride-Plätzen Geplant ist außerdem, dass Diesel-Fahrer bis zu den Park-and-Ride-Anlagen in der Stuttgarter Umweltzone fahren dürfen – wenn sie eine Fahrkarte dabeihaben. Außerdem kritisierte die CDU, dass längst mit den Grünen verabredete Maßnahmen für saubere Luft zu langsam umgesetzt würden – etwa Stickoxidfilter an belasteten Straßen wie beim Neckartor. "Darauf drängen wir sehr energisch. Es ist fünf nach 12 Uhr." Thomas Strobl (CDU), Innenminister Verkehrsminister: Luft wird besser Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wies die Vorwürfe zurück: "Wir nutzen jede Möglichkeit." Sein Ministerium lasse sich von niemandem übertreffen im Engagement für saubere Luft. Außerdem sagte er, dass die Luft in Stuttgart deutlich besser werde. Dazu trage auch bei, dass viele Menschen ihre alten Diesel bereits verkauft hätten. Allerdings ist die Frage, ob die beschlossenen Maßnahmen noch reichen: Denn nach Gerichtsbeschlüssen muss die Luft schon in wenigen Monaten deutlich besser sein. Ansonsten muss es eben doch weitere Fahrverbote geben. Ob die CDU bereit ist, notfalls einschlägige Urteile zu ignorieren, blieb zunächst unklar. Streit um Grenzwerte: Wie sinnvoll sind Diesel-Fahrverbote? Gespräch mit Organisator von Diesel-Demos Wie ebenfalls am Dienstag bekannt wurde, gab es am Montag ein Treffen der Stabsstelle des Staatsministeriums mit dem Organisator der Demonstrationen gegen die Fahrverbote, Ioannis Sakkaros. Ministerpräsident Kretschmann sagte, es sei "ein ganz ordentliches Gespräch" gewesen. Es habe einiges geklärt werden können. "Die Messstelle am Neckartor, die hat jetzt nicht der böse Winne Hermann dort hingestellt, sondern der liebe Stefan Mappus." Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident Das Treffen zeige, dass man mit den Leuten im Gespräch sei und sie ernst nehme, so der Ministerpräsident.