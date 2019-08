Im Streit um saubere Luft in Stuttgart geht die Deutsche Umwelthilfe den nächsten drastischen Schritt: Sie hat Zwangshaft für Ministerpräsident Kretschmann und seinen Vize Strobl beantragt.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft der Landesregierung vor, selbst höchstrichterliche Urteile zur Luftreinhaltung zu ignorieren. Konkret geht es um die Ausweitung der Stuttgarter Dieselfahrverbote im Stadtgebiet auch auf Fahrzeuge mit der Euronorm 5. So ein komplettes Verbot lehnt die Landesregierung nach wie vor ab. Dafür hat sie bereits mehrfach Zwangsgelder und gerichtliche Androhungen kassiert.

Weil sich das Land weigere, angemessen auf die Verurteilungen zu reagieren, will die DUH nun ernst machen. Man habe Zwangshaft gegen Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), seinen Vize Thomas Strobl (CDU) und den Stuttgarter Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer (Grüne) beantragt. Damit will die DUH die "schnellstmögliche Einhaltung" der Stickoxidgrenzwerte erzwingen.

Zwangshaft Die Zwangshaft ist ein Zwangsmittel in der Vollstreckung. Sie kann laut Zivilprozessordnung von einem Vollstreckungsgericht angeordnet werden. Die Haftdauer darf sechs Monate nicht überschreiten.

Der BUND kritisierte das Vorgehen der DUH. Brigitte Dahlbender, Vorsitzende des BUND Baden-Württemberg, sagte gegenüber dem SWR, der Antrag auf Zwangshaft gehe ihr zu weit.

Zwangshaft Thema für den Europäischen Gerichtshof

"Dass es überhaupt so weit kommen muss, ist ein Armutszeugnis für die baden-württembergische Landesregierung", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch laut einer Mitteilung. Zuvor hatte die DUH analog auch schon Zwangshaft gegen den bayerischen Ministerpäsidenten Markus Söder (CSU) beantragt. Am 3. September will der Europäische Gerichtshof die Frage klären, ob so eine Haft gegen ihn überhaupt angeordnet werden kann. Auch im Fall von Baden-Württemberg ist dies unklar.

Das Land Baden-Württemberg hat nun vier Wochen Zeit, Stellung zu nehmen. Anschließend soll das Verwaltungsgericht über den Antrag beraten und beschließen.