Nach den Ferien hat am Montag die Schule in Baden-Württemberg wieder begonnen. Dass viele Lehrkräfte von "extremer Angst" und einer "Katastrophenlage" sprechen, überrascht die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

"Zunächst habe ich gedacht, die Lehrer gehen entspannt in die Schule", sagte GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz am Montagmorgen gegenüber dem SWR. Über das Wochenende hätte sie aber einige Mails von Lehrern bekommen, die "von ‚extremer Angst‘ und von ‚Katastrophenlage‘ in Baden-Württemberg sprechen. Das hat mich angesichts der Situation doch überrascht", so die GEW-Landesvorsitzende weiter.

GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz. SWR

Das Kultusministerium hatte bereits in der vergangenen Woche empfohlen, dass Lehrer, Schüler, Kita-Kinder und Erzieher vorerst zu Hause bleiben sollen, wenn sie in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet gewesen sind. Dies gelte unabhängig von eigenen Krankheitssymptomen.

Schulschließungen nicht angebracht

Jetzt nach den Ferien gehe es um die Lehrkräfte und Schüler, die im Skiurlaub in Südtirol in Italien gewesen seien. "Es wird kaum jemand außerhalb Europas gewesen sein. Deswegen sollten wir wirklich die Kirche im Dorf lassen", so Moritz weiter. Alle baden-württembergischen Schulen jetzt sicherheitshalber zu schließen, hält sie für nicht angebracht. Am Montagmorgen für einen Großteil der Schüler nicht geöffnet war das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach (Kreis Ludwigsburg). Lediglich für die Oberstufe findet der Unterricht statt. So will die Schulleitung für einen sicheren Schulbetrieb in den kommenden Tagen sorgen.

Als allerersten Schritt sollten die Lehrkräfte die Schüler nach deren Aktivitäten in den Ferien befragen, so Moritz. Es sei trotz aller Informationen nie auszuschließen, dass alle Personen über den aktuellen Kenntnisstand Bescheid wissen. Am Montag stieg die Zahl der in Baden-Württemberg erkrankten Menschen auf 25 an. Das Gesundheitsministerium bestätigte fünf weitere Fälle im Kreis Heilbronn. Unter den jetzt gemeldeten Infektionen befindet sich auch ein 1935 geborener Altenheimbewohner in Bad Rappenau. Unklar war zunächst, welche Auswirkungen die Erkrankung auf die anderen Bewohner des Heimes hat, so das Ministerium weiter.

Sozialminister rät nicht pauschal von Reisen nach Norditalien ab

Die weltweiten Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus wirken sich auch auf das Reiseverhalten vieler Menschen aus. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) kann das zwar nachvollziehen, möchte aber panische Reaktionen vermeiden. Er empfiehlt aber ausdrücklich, Fahrten zu verschieben, wenn die Urlaubsplanung auch die Teilnahme an größeren gesellschaftlichen Ereignissen vorsieht. "Da muss man individuell entscheiden, was man selbst aushält", sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur.

Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg ist auf 25 gestiegen. Die meisten Infizierten wurden im Raum Heilbronn gemeldet, hier gibt es sieben Fälle. Im Raum Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald sind sechs Menschen erkrankt. Drei Fälle sind aus dem Raum Mannheim bekannt, jeweils zwei aus den Landkreisen Göppingen und Tübingen. Jeweils einen Fall meldeten die Gesundheitsämter in den Kreisen Rhein-Neckar, Karlsruhe, Ludwigsburg, Böblingen und Rottweil. Das Gesundheitsministerium schätzt das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung im Land aktuell als gering bis mäßig ein. Dennoch haben die Verantwortlichen eine Hotline für Rat suchende Bürger eingerichtet. Sie ist werktags zwischen 9 und 16 Uhr telefonisch unter 0711/904-39555 zu erreichen.

Er halte eine Reise für vertretbar, wenn man sich zum Beispiel in seiner Ferienwohnung aufhalte oder in der Natur, etwa bei einer Skitour in Südtirol. "Aber ich würde allen raten zu überlegen, ob sie das, was sie zum Beispiel in den Risikogebieten in der Lombardei tun, selbst steuern und überblicken können." Komme man dann zum Ergebnis, der Urlaub sei zu sehr eingeschränkt, solle man eher abwarten, "bis sich das Geschehen normalisiert hat". In Italien ist das Virus inzwischen bei Hunderten Menschen nachgewiesen worden. Als Risikogebiete nennt das Ministerium die norditalienische Provinz Lodi in der Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua (Region Venetien) sowie Teile Chinas, des Irans und Südkoreas.

Baden-Württembergs grüner Sozialminister Manfred Lucha (Archivbild). Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg

Eine Stornierung der Reise ist nicht ohne Weiteres möglich, da es noch keine offizielle Reisewarnung für Italien gibt. Arbeitnehmer, die aus Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus lieber im Homeoffice arbeiten möchten, dürfen das nicht auf eigene Faust entschieden. Der Arbeitgeber muss dies vorher genehmigen.

Unterdessen warnte Innenminister Thomas Strobl (CDU), trotz aller Anstrengungen würden sich weitere Infektionen zunächst nicht verhindern lassen. "Wir müssen uns bewusst sein, dass weitere Krankheitsfälle auftreten werden", so Strobl.