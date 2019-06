Vertretungslehrer werden nicht über die Sommerferien beschäftigt und sind wochenlang arbeitslos. Inzwischen haben die meisten Länder diese Praxis beendet - Baden-Württemberg jedoch nicht.

In Baden-Württemberg melden sich im bundesweiten Vergleich die meisten Lehrer während der Sommerferien arbeitslos. Im Sommer 2018 verzeichnete die Agentur für Arbeit deutschlandweit rund 6.000 Arbeitslosen-Meldungen zu Beginn oder während der Sommerferien. Davon entfielen 1.840 auf Baden-Württemberg, 800 auf Bayern und 630 auf Rheinland-Pfalz.

Tote Hose in den Sommerferien: 1.840 Lehrer in Baden-Württemberg meldeten sich 2018 arbeitslos. dpa Bildfunk Picture Alliance

Viele Verträge sind befristet

Wie eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) erklärte, unterrichten in Baden-Württemberg 117.000 Lehrer an den öffentlichen Schulen. Davon hätten drei Prozent eine befristete Anstellung als Angestellte - das seien etwa 3.900 Lehrer. Darunter seien rund 600 Lehrer, die eigentlich schon in Pension seien aber noch einsprängen, Lehrer ohne eine grundständige Lehramtsausbildung und auch Lehrer, die bewusst eine befristete Stelle gewählt hätten.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatte wiederholt gefordert, diese Praxis, Lehrer vor den Ferien in die Arbeitslosigkeit zu schicken, zu beenden. Das Kultusministerium in Stuttgart verteidigt das seit Jahren praktizierte Vorgehen mit dem Hinweis, dass befristete Verträge geschlossen würden, um zum Beispiel auf Krankheiten und Ausfälle wegen Schwangerschaften reagieren zu können.

Ausgebildete Lehrer hätten "gute Perspektiven"

"Baden-Württemberg beschäftigt nach Bayern und Nordrhein-Westfalen die meisten Lehrkräfte in Deutschland", erklärte eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). "Von daher ist der Lehrkräftebedarf in Baden-Württemberg generell höher als in anderen Bundesländern." Zudem könnten sich im Südwesten auch Referendare in der Zeit zwischen dem Schuljahresende und dem Beginn des neuen Schuljahres arbeitslos melden. "Referendare werden allerdings nicht entlassen, sondern haben ihre Ausbildung beendet." Fertig ausgebildete Lehrer hätten dann aber gute Perspektiven, eine unbefristete Stelle in Baden-Württemberg zu bekommen.