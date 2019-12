In der aktuellen Debatte über den Entwurf für den neuen Haushalt haben Vertreter der grün-schwarzen Landesregierung Mehrausgaben verteidigt. Die Opposition kritisierte weiteren Personalaufbau und falsche Schwerpunkte.

Im Landtag in Stuttgart hat am Mittwoch die Debatte zum über 100 Milliarden Euro starken Doppelhaushalt 2020/21 begonnen. Darin sind unter anderem Mittel für mehr Lehrer- und Polizeistellen ausgewiesen. Daneben sollen Klima- und Artenschutz, die Digitalisierung des Landes, Forschung und Entwicklung und die Hochschulen stärker gefördert werden. Durch die späte, günstigere Steuerschätzung und die Strafzahlungen von Daimler hatte es zwei Milliarden mehr für die Landeskasse gegeben als ursprünglich geplant.

Dauer 1:39 min Fraktionen streiten über geplanten Personalaufbau In der Landtagsdebatte über den Haushaltsentwurf haben die Abgeordneten unter anderem über weiteren Stellenzuwachs diskutiert. Während die grün-schwarze Landesregierung die neuen Lehrer- und Polizeistellen befürwortet, wurden sie von der Opposition kritisiert.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz bezeichnet die geplante Verteilung der Gelder als nachhaltige und innovative Standortpolitik. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Wolfgang Reinhart, spricht von einem guten Haushalt zum neuen Jahrzehnt. Er warnt vor dem Beginn einer Durststrecke für die Wirtschaft.

Opposition kritisiert Haushaltsentwurf als "heiße Luft"

Der Chef der oppositionellen SPD-Fraktion, Andreas Stoch, nennt den grün-schwarzen Haushalt dagegen eine Ansammlung heißer Luft. Er fordert Investitionen etwa in gebührenfreie Kitas und ein 365-Euro-Ticket für das Land. Stoch führte auch den Wandel in der Automobilindustrie und die Digitalisierung an. Die Menschen hätten Angst um ihre Arbeitsplätze. Doch die Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) liefere lediglich wohlfeile Worte: "Das reicht nicht, um ein Land Baden-Württemberg erfolgreich in die Zukunft zu führen", sagte Stoch. Wenn die Politik die Probleme nicht löse, wendeten sich die Menschen Populisten zu.

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: "Die Herausforderungen der Zukunft fallen unter den Tisch." Niemand wisse, wohin die Regierung politisch wolle. Machterhalt sei die einzige Klammer, die Grüne und CDU zusammenhalte. Rülke kritisierte den Aufbau neuer Stellen in der Landesverwaltung seit Kretschmanns Amtsantritt 2011.

Die Oppositionsfraktionen von AfD und FDP werfen der Landesregierung vor, zu wenig Schuldenabbau zu betreiben.

Gögel: "Größter Schuldenhaushalt aller Zeiten"

Auch für die Bereiche Sicherheit, Recht und Ordnung sowie Digitalisierung und Innovation gibt es mehr Geld. Mit den Haushaltsmitteln sollen unter anderem 3.000 neue Stellen in Baden-Württemberg geschaffen werden, darunter rund 1.000 Stellen für Lehrer. Von zusätzlichen Stellen werden aber vor allem auch das Innenministerium, die Finanz- und Bauverwaltung und der Justizbereich profitieren.

"Wir sorgen für noch mehr Sicherheit im Land und zwar mit 3.000 Stellen für neue Polizisten in den nächsten beiden Jahren", betonte CDU-Fraktionschef Reinhart. Wegen dieses Personalaufbaus nannte AfD-Fraktionschef Bernd Gögel den aktuellen Haushaltsentwurf "den größten Schuldenhaushalt aller Zeiten."

Auftakt einer dreitägigen Haushaltsdebatte

An drei Tagen hintereinander berät der baden-württembergische Landtag den neuen Haushalt für die Jahre 2020/21. Am Mittwoch ging es mit den Einzeletats der Regierungszentrale, des Innenministeriums und des Justizministeriums los. Die grün-schwarze Landesregierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will im kommenden Jahr fast 52 Milliarden Euro ausgeben. 2021 sollen es fast 53 Milliarden Euro sein. Am 18. Dezember soll der Haushalt in der Dritten Lesung vom Landtag verabschiedet werden.