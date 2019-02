Die baden-württembergische AfD hat es nach einem ganzen Parteitags-Wochenende nicht geschafft, einen kompletten Landesvorstand zu wählen. Am Sonntagabend wurde der Parteitag abgebrochen.

Am Samstag hatten die Mitglieder beim Landesparteitag in Heidenheim den bisherigen Landtags-Fraktionschef Bernd Gögel und den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel als neue Landesvorsitzende gewählt - mit vielen Gegenstimmen, vermutlich aus dem Rechtsaußen-Lager.

Radikalere teils nicht durchgesetzt

Bei weiteren Posten konnten sich am Sonntag teils die radikaleren Kandidaten nicht durchsetzen, aber Achtungserfolge erzielen. Als Stellvertreter wurden der neurechte Philosoph und Bundestagsabgeordnete Marc Jongen und der als pragmatisch geltende Thilo Rieger gewählt, der auch bislang schon dem Vorstand angehörte.

Der neue Vorsitzende Gögel sagte dem SWR, mit seiner Rede, in der er sich deutlich von Rechtsaußen abgegrenzt hatte, habe er bewusst Gegenstimmen in Kauf genommen. Seinen Widersacher Emil Sänze will er einbinden. Das dürfte allerdings schwierig werden: Denn Sänze, der Gögel im Kampf um den Parteivorsitz unterlag, sagte dem SWR, die Gräben seien "noch größer geworden". Er und die "nationalkonservativen Kräfte in der Partei" erwarteten von Gögel und AfD-Bundeschef Meuthen "eine Entschuldigung für die unsäglichen Entgleisungen auf dem Parteitag".

Abgrenzung nach rechts?

Vor Gögel hatte sich schon Jörg Meuthen am Samstag ungewohnt deutlich gegen radikale Kräfte in den eigenen Reihen gewandt. Laut Gögel war das abgesprochen. Beobachtern zufolge sind die Abgrenzungen nach rechts aber nicht durch einen inhaltlichen Schwenk zu gemäßigteren Positionen gedeckt. Am Sonntagabend wurde der AfD-Parteitag abgebrochen. Weitere Beisitzerposten im Landesvorstand müssen an einem anderen Termin gewählt werden.