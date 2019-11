per Mail teilen

Mit einem Bündel von Maßnahmen will die grün-schwarze Landesregierung für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum sorgen. Ein entsprechender Entwurf, der der "Schwäbischen Zeitung" vorliegt, geht jetzt in den Ministerrat.

Im einzelnen stammen die Vorschläge des 14 Punkte umfassenden Plans aus verschiedenen Ministerien. Und sie sind auch nicht alle neu. Teilweise sollen nur bereits vorhandene Strukturen und Maßnahmen vertieft oder ausgebaut werden.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist es wichtig, dass sich die Bevölkerung sicher fühlt, dieses Empfinden soll gestärkt werden. In Freiburg wurde deshalb nach einer mutmaßlichen Massenvergewaltigung im Herbst 2018 eine erste Sicherheitskonferenz mit Polizei und Politik abgehalten und ein Konzept für mehr Sicherheit verabschiedet. Dieses Vorgehen, schlägt das Ministerium vor, solle nun auf andere Orte übertragen werden. Besonders nach "einschneidenden Ereignissen" will man die Bevölkerung in lokalen Sicherheitskonferenzen über Gegenmaßnahmen der Polizei informieren. Darüber hinaus sollen sich Polizeipräsidien, Landkreise und Gemeinden regelmäßig auf Sicherheitstagungen austauschen und die Kommunale Kriminalprävention ausgebaut werden.

Die erste Sicherheitskonferenz von Polizei und Politik fand im November 2018 in Freiburg statt. SWR

Das Justizministerium rückt bei einem seiner Vorschläge ein Detail aus der Kriminalstatistik in den Mittelpunkt. Bei Straftaten würden immer öfter Messer eingesetzt, was viele Bürger als ernsthafte Bedrohung empfänden, heißt es in dem Entwurf. Deshalb wolle man sich für eine Bundesratsinitiative stark machen, damit die entsprechenden Strafen im Gesetz verschärft werden können. Wichtig ist dem Justizministerium auch die Vermittlung von Werten, beispielsweise des Respektes vor dem Rechtsstaat und der Akzeptanz staatlicher Normen. Damit Jugendliche das lernen, gibt es das Projekt "Rechtsstaat macht Schule" für Fünft- bis Siebtklässler. Dieses Projekt soll gemeinsam mit dem Kultusministerium ebenso intensiviert werden wie der Rechtsstaatsunterricht für Flüchtlinge "Richtig. Ankommen."

Laut Kriminalstatistik werden Messer immer öfter als Waffe eingesetzt. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Der "Luisa-Code" soll sich weiter verbreiten

Dass Frauen sich nachts nicht unbedingt sicher fühlen können, ist bekannt. Deshalb gibt es schon länger die Initiative mit den Codewörtern. Frauen, die sich belästigt oder bedroht fühlen, können dabei beispielsweise mit den Sätzen "Ist Luisa hier?" oder "Arbeitet Uli heute?" das Personal von Clubs oder Bars alarmieren. Diese Idee, die in Baden-Württemberg bisher nur vereinzelt praktiziert wird, möchte das Sozialministerium gern ausbauen - auf Vorschlag der Arbeitsgruppe "Sicheres Nachtleben in BW". Weiterer Vorschlag: Verhaltensauffällige, aggressive Menschen, die auf Straße und Plätzen auffallen, sollen besser betreut werden, auch in speziellen Wohnformen.

Wirtschaftsministerium will Angsträume beseitigen

Lebendige Stadtquartiere, Grünflächen und ausreichende Beleuchtung tragen dazu bei, dass sich Menschen an ihrem Wohnort im öffentlichen Raum sicher fühlen. Da die Städteplanung aber nicht Sache des Landes ist, weist das Wirtschaftsministerium darauf hin, dass es schon jetzt diverse Förderprogramme für die Kommunen gibt. Die sollten auch in Anspruch genommen werden, wenn es der Sicherheit diene, so das Ministerium, das auch für den Wohnungsbau zuständig ist.

Weiterer Schwerpunkt: Mehr Sicherheit im Verkehr

Ein Polizeibeamter kontrolliert sogenannte Auto-Poser dpa Bildfunk dpa / Uwe Anspach

Die Regierung prüft auch Schritte für mehr Sicherheit im Verkehr, etwa ein härteres Vorgehen gegen das sogenannte Autoposing – also das auffällige Herumfahren und Angeben mit PS-starken und aufgemotzten Autos, deren Motoren die stolzen Besitzer immer wieder aufheulen lassen. Auch im öffentlichen Nahverkehr sollen sich die Bürger sicherer fühlen. Deshalb schlägt das Papier vor, zusätzliches Sicherheitspersonal in den Zügen einzusetzen, wenn große Ereignisse wie das Cannstatter Volksfest oder "risikobehaftete Einzelveranstaltungen" wie bestimmte Fußballspiele anstehen.

Auch für den Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern und Jugendlichen, denen der Start einer kriminellen Karriere verbaut werden soll, hat die Regierung Vorschläge von Sanktionen bis hin zu Hilfsangeboten. Auch für den Opferschutz sollte es mehr Geld geben, steht in dem Papier. Bisher reiche es nicht immer für die psychosoziale Begleitung während eines Prozesses. Und schließlich wird ein Pilotprojekt für Streetworker an fünf Standorten gefordert. Sie sollen ihre Zielgruppe auf der Straße finden und ansprechen, um ihnen Lebensperspektiven aufzuzeigen, damit sie weder sich noch andere gefährden. Dessen Finanzierung ist im Etat für 2020/21 bereits vorgesehen.