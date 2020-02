Die baden-württembergische AfD kommt am Samstag und Sonntag zu einem Landesparteitag in Böblingen zusammen. Sie will einen neuen Landesvorstand wählen, denn der alte Vorstand ist zerstritten und nicht handlungsfähig.

Dauer 1:30 min "Man ist es gewohnt, dass es chaotischer zugeht" Vor dem Landesparteitag der AfD in Böblingen fasst Markus Pfalzgraf aus der SWR Redaktion Landespolitik die Gemengelage zusammen. Um den Vorsitz der AfD in Baden-Württemberg bewerben sich unter anderem die Fraktionsvorsitzende aus dem Bundestag, Alice Weidel und der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Ludwigsburg, Martin Hess. Weidel hatte gegenüber dem SWR im Vorfeld von Grabenkämpfen gesprochen. "Es ist absolut notwendig, den völlig zerstrittenen Landesverband neu aufzustellen. Denn es ist tödlich, wenn ein Landesvorstand sich nur mit sich selbst beschäftigt und hoch zerstritten ist. Das haben auch die Mitglieder nicht verdient.", so Weidel. Vor rund drei Jahren wollte Weidel schon einmal Landesvorsitzende werden - aber damals hatte Ralf Özkara, einst Büroleiter des AfD-Chefs Jörg Meuthen, das Rennen gemacht. Diesmal tritt Weidel mit Hess an - auch er ist schon einmal mit seiner Kandidatur gescheitert. Unterstützung durch den "Flügel" um Höcke Sein Konkurrent damals war der Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel. Dieser tritt auch diesmal wieder an, will Landesvorsitzender werden. Spaniel hat ein ganzes Team hinter sich, das sicher auch auf Unterstützung durch den sogenannten Flügel von ganz rechts außen um Björn Höcke zählen kann. "Ich habe nie gesagt, dass ich mich einer demokratischen Entscheidung verweigern werde. Ich werde mit demokratisch gewählten Personen, die in diesen Vorstand gewählt werden, auf jeden Fall zusammenarbeiten - wünsche mir aber trotzdem, dass möglichst viele Personen aus unserem Team in diesem neuen Landesvorstand vertreten sein werden", so Spaniel. Das extreme Lager könnte aber auch zu Emil Sänze neigen, der dem bisherigen Landesvorsitzenden Bernd Gögel das Leben schwer macht, auch in der Landtagsfraktion. Der etwas gemäßigtere Gögel tritt nicht mehr an. Vor dem AfD-Parteitag am Samstag ist eine Gegen-Kundgebung geplant.