Auf ihrem Parteitag in Heilbronn gibt sich die baden-württembergische FDP kämpferisch. Sie will wieder an die Macht. Am Nachmittag wählen die Liberalen einen neuen Parteivorstand.

In Heilbronn hat am Samstag der Landesparteitag der baden-württembergischen FDP begonnen. Am Nachmittag wählen die rund 600 Teilnehmer eine neue Spitze. Der bisherige Landesvorsitzende Michael Theurer und die Generalsekretärin Judith Skudelny stellen sich dabei zur Wiederwahl.

FDP will in Baden-Württemberg wieder regieren

Die FDP will so schnell wie möglich wieder Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg übernehmen. Im Vorfeld des Parteitages sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen", man sei grundsätzlich zu einer Deutschlandkoalition mit CDU und SPD bereit, sollte die grün-schwarze Koalition zerbrechen.

Das bekräftigte auch der baden-württembergische Landesvorsitzende Michael Theurer bei seiner Rede zum Auftakt des Landesparteitags. "Es ist besser, besser zu regieren, als schlecht zu regieren!", sagte er in Anspielung auf ein Zitat von FDP-Parteichef Christian Lindner. Dieser hatte nach den gescheiterten Gesprächen zur Bildung einer Jamaika-Koalition 2017 gesagt, es sei besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.

Zudem wollen sich die Liberalen in Anträgen mit verschiedenen Zukunftsthemen beschäftigen. Der baden-württembergische Schatzmeister der FDP, Michael Link aus Heilbronn, sagte dem SWR: "Da ist das Thema Klimaschutz auch für uns gerade von liberaler Sicht aus ein ganz Wichtiges." Denn es gebe unterschiedliche Wege zum Ziel. Als Beispiel nannte er einen Hauptantrag zum Thema Brennstoffzellen. Es gehe um die Frage: "Was können wir tun, um Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie so schnell wie möglich einsatzbereit zu machen?"

Theurer: Haben die Klimapolitik "nicht genügend in den Vordergrund gerückt"

Auch aus Sicht von Theurer muss die FDP die Klimapolitik stärker in den Vordergrund rücken. "Wir dringen damit noch nicht genug damit durch", sagte er am Samstag. "Wir haben das Thema selber nicht genügend in den Vordergrund gerückt." Die FDP habe eine klimapolitische Verantwortung, die Menschen erwarteten eine Antwort. Er finde gut, wenn junge Menschen auf die Straße gingen und für ihre Überzeugungen kämpften.

Theurer warnte aber gleichzeitig davor, sich klimapolitisch auf einen "Irrweg des nationalen Alleingangs" einzulassen. Das führe zur Deindustrialisierung. Er warb dafür, den CO2-Emissionshandel etwa auf den Verkehrsbereich auszuweiten.

Bauen soll schneller, unbürokratischer und billiger werden

Die FDP diskutiert auch ihre Vorstellung einer lebenswerten Stadt. Die Partei fordert, das Bauen nicht nur schneller und unbürokratischer, sondern auch billiger zu machen - dabei könnten beispielsweise Fertigmodule eingesetzt werden. Generell sollten Bund und Land mehr Bauflächen für Wohnungen zur Verfügung stellen.

Für eine lebenswerte Innenstadt brauche es günstigeren öffentlichen Nahverkehr, mehr Blühstreifen an den Straßen, aber auch mehr Auto-Parkplätze, keine Dieselfahrverbote und flexiblere Ladenöffnungszeiten - so heißt es im Leitantrag der FDP.