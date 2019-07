Die FDP in Baden-Württemberg wählt am Nachmittag ihren Parteivorstand. Außerdem stellen die Liberalen auf dem Parteitag in Heilbronn ihre Ideen zu einer lebenswerten Stadt vor.

In Heilbronn beginnt am Samstag der Landesparteitag der baden-württembergischen FDP. Am Nachmittag wählt die Partei eine neue Spitze. Der bisherige Landesvorsitzende Michael Theurer und die Generalsekretärin Judith Skudelny stellen sich dabei zur Wiederwahl. Die FDP will so schnell wie möglich wieder Regierungsverantwortung in Baden-Württemberg übernehmen. Im Vorfeld des Parteitages sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke der "Heilbronner Stimme" und dem "Mannheimer Morgen", man sei grundsätzlich zu einer Deutschlandkoalition mit CDU und SPD bereit, sollte die grün-schwarze Koalition zerbrechen. Die FDP Baden-Württemberg wählt am Samstag einen neuen Parteivorstand (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance (Archivbild) Zudem diskutiert die FDP ihre Vorstellung einer lebenswerten Stadt. Die Partei fordert, das Bauen nicht nur schneller und unbürokratischer, sondern auch billiger zu machen - dabei könnten beispielsweise Fertigmodule eingesetzt werden. Generell sollten Bund und Land mehr Bauflächen für Wohnungen zur Verfügung stellen. Für eine lebenswerte Innenstadt brauche es günstigeren öffentlichen Nahverkehr, mehr Blühstreifen an den Straßen, aber auch mehr Auto-Parkplätze, keine Dieselfahrverbote und flexiblere Ladenöffnungszeiten - so heißt es im Leitantrag der FDP.