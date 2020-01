Auf dem ersten Parteitag des Jahres soll der Wandel der Autoindustrie, regenerative Kraftstoffe und Alternativen zum E-Auto zentrale Themen sein. Die Landes-FDP wird ihren Blick aber auch in Richtung Landtagswahl richten.

Vor dem traditionellen Dreikönigstreffen am Montag kommt die baden-württembergische FDP bereits am Sonntag zum ersten Landesparteitag des Jahres zusammen. Das Treffen findet in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) statt.

Dauer 0:43 min FDP bereit für Koalition mit Grünen? Traditionell kommt die baden-württembergische FDP zum Dreikönigstreffen zusammen. Einen Tag früher debattiert sie bereits in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Ein Ausblick von SWR-Reporter Ramin Sina.

Thematisch will die FDP die Wasserstoff-Technologie in den Mittelpunkt rücken. Statt der Batterie als Antrieb für Elektroautos spricht sich die Partei für Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe aus. Hintergrund ist der Wandel in der Automobilindustrie. Zudem soll über das von der Bundes-SPD vorgeschlagene "Windbürgergeld" debattiert werden. Diese Geldprämie soll Bürgern zugute kommen, die in der Nähe von Windrädern wohnen. Der Hintergrund: Der Ausbau von Windkraftanlagen im Land kommt nur langsam voran - auch, weil sich an vielen Orten Bürgerinitiativen gegen den Ausbau wehren. Einige Mitglieder der Landes-FDP könnten sich solche finanzielle Anreize vorstellen. Wie genau die aussehen sollen ist Teil der Debatten in Fellbach.

Koalition zwischen FDP und Grünen?

Mit Blick auf die kommende Landtagswahl wird es auch um die Frage gehen, ob sich die Partei eine Koalition mit den Grünen vorstellen kann. Bislang stand die FDP einem solchen Bündnis skeptisch gegenüber. Ein weiterer Punkt auf dem Parteitag soll ein Vorschlag des Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser aus Ravensburg sein. Er fordert einen Nachrichtendienstbeauftragten des Bundestags, um die Geheimdienste im Land besser zu kontrollieren. Personalentscheidungen werden in Fellbach keine getroffen.

Die FDP ist die kleinste Oppositionsfraktion im Landtag. Bei der Landtagswahl 2016 hatte sie 8,3 Prozent geholt. In den Umfragen steht sie derzeit bei acht bis neun Prozent. Der Parteivorstand hat den FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke als Spitzenkandidat vorgeschlagen.