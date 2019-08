per Mail teilen

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) geht davon aus, dass es Folgen für die Schüler haben wird, die an den "Fridays for Future"-Demonstrationen teilnehmen.

Kultusministerin Eisenmann sieht Konsequenzen auf Klima-Demonstranten zukommen (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance/Bernd Weissbrod/dpa

Schon seit längerem betont die Politikerin, dass Schulpflicht Schulpflicht sei und die Jugendlichen am besten außerhalb der Unterrichtszeiten auf die Straße gehen sollten. Sie habe Verständnis für die Sorgen und Forderungen der Schüler, aber "Unterricht kann nicht kontinuierlich gegen Klimaschutz ausgespielt werden."

Eisenmann: "Es kann dann auch mal eine Sechs geben"

Jetzt legt Eisenmann nochmal nach. Die Demonstranten müssten beispielsweise damit rechnen, dass ihre Noten schlechter würden. "Wenn Arbeiten versäumt und nicht nachgeschrieben werden, kann es auch mal eine Sechs geben," sagte sie. Konsequenzen müsse man akzeptieren.

Manche Schulen belegten die jungen Klima-Aktivisten mit Nachholstunden, Strafarbeiten oder Verweisen, andere bauten das Thema Klimaschutz stärker in den Unterricht ein. Eine Mannheimer Schule hatte ein Bußgeld gegen vier Familien verhängt, weil deren Kinder während der Schulzeit demonstriert hatten. Den Bescheid hatte die Stadtverwaltung aufgehoben - eine Entscheidung, die die Kultusministerin kritisierte: "Es gibt kein gutes oder schlechtes Schuleschwänzen."

Rechte und Pflichten

Eisenmann ist es wichtig, dass die Jugendlichen lernen, dass zu ihren Rechten in der Demokratie auch das Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationen gehört. Wichtig sei aber auch, dass es nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten gebe. Deshalb forderte sie die Eltern von Jugendlichen, die für "Fridays for Future" auf die Straße gehen, auf, stärker Verantwortung zu übernehmen, wenn der Protest ihrer Kinder in der Schule Folgen haben sollte.

Seit Monaten gehen unter dem Motto "Fridays for Future" auch in Baden-Württemberg jeden Freitag Tausende Schüler auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Dafür lassen sie auch Unterricht ausfallen. Den Vorwurf, dass sie Schule schwänzten, wollen sie nicht gelten lassen. Der Beweis des Gegenteils ist für sie, dass sie auch nach Beginn der Sommerferien weiter demonstrierten.

Erster "Fridays for Future"-Kongress in Dortmund

Darüber hinaus treffen sich seit Mittwoch (zwei Wochen nach Beginn der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen) rund 1.400 Aktivisten der Klimabewegung in Dortmund zu einem Kongress. Ziel sei es, sich besser zu vernetzen und über zukünftige Aktionen auszutauschen, so die Organisatoren. Außerdem wollen sich die Schüler und Studenten auch mit Workshops methodisches Rüstzeug für Reden und Kampagnen erarbeiten. Für Freitag ist eine Demonstration geplant.