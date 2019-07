per Mail teilen

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will ein bundesweites Zentralabitur. Das hat sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Vor zwei Jahren hat sie das noch anders gesehen.

"Wir brauchen in Deutschland innerhalb von fünf bis zehn Jahren ein zentrales Abitur und auch für andere Schulabschlüsse zentrale Prüfungen", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag. "Praktisch heißt das für das Abitur: Am Ende muss es nicht nur deutschlandweit dieselben Prüfungsaufgaben geben, sondern auch einheitliche Regeln dafür, welche Fächer ins Abitur eingebracht werden."

Bundesweit einheitliche Lehrpläne

Damit das Vorhaben funktioniere, seien auch vergleichbare Lehrpläne nötig, so die Ministerin. "Es muss Schluss damit sein, dass jemand einen Studienplatz nicht bekommt, weil in seinem Bundesland das Abitur schwerer war als in anderen." 2017 hatte Eisenmann sich noch gegen ein Zentralabitur ausgesprochen.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) fordert ein bundesweites Zentralabi dpa Bildfunk Bernd Weissbrod

Den Vorschlag von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), mithilfe eines "Nationalen Bildungsrats" die Vergleichbarkeit zwischen den Ländern zu verstärken, lehnt Eisenmann ab. "Niemand braucht ein zusätzliches beratendes Gremium, das bedrucktes Papier ohne verbindliche Wirkung produziert." Stattdessen müssten sich die Länder aus eigener Kraft auf ein deutschlandweites Zentralabitur verständigen und das Projekt vorantreiben.