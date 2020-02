In Baden-Württemberg gibt es inzwischen 14 Corona-Infizierte, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend mit. Die neuen Fälle kommen aus den Kreisen Göppingen und Heilbronn.

Mittlerweile hat sich die Zahl der Coronafälle in Baden-Württemberg von zwei auf 14 erhöht. Das Gesundheitsministerium hat am Freitagabend einen weiteren Patienten mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Der Mann kommt aus dem Kreis Göppingen und soll im Krankenhaus behandelt werden. Offenbar war der Mann im Kontakt mit dem ersten bekannt gewordenen Fall diese Woche. Er war seit Dienstag unter Beobachtung zu Hause.

Bei einem weiteren Fall, der am Freitagabend bekannt wurde, handelt es sich um einen 32-jährigen Mann im Kreis Heilbronn. Er hat sich bis zum 21. Februar in Mailand aufgehalten und erkrankte zwei Tage später. Die stationäre Aufnahme des Patienten ist veranlasst. Außerdem ist ein Mann aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald infiziert, der zuvor in Bergamo in der Lombardei auf Reisen war. Der Patient befindet sich aktuell in häuslicher Isolation. Bei einem dritten Fall handelt es sich um einen Mann aus Nürnberg, der sich aktuell geschäftlich in Karlsruhe aufhält, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Er sollte auf dem Willow-Creek-Kongress in der Karlsruher Messe sprechen. Die Veranstaltung mit tausenden Teilnehmern wurde nun frühzeitig abgebrochen. Auch in Friedrichshafen wurde bereits eine Messe auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Dauer 1:07 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Empfehlungen der Kultusministerin Angesichts immer mehr Fällen von Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben, hat Kultusministerin Eisenmann Empfehlungen für Schulen und Kindergärten herausgegeben. Video herunterladen (2,9 MB | MP4)

Kultusministerin Eisenmann rät zur Vorsicht nach Ferien

Am Montag gehen die Faschingsferien zu Ende. In dieser Zeit haben viele Menschen aus Baden-Württemberg Italien bereist - Teile des Urlaubslandes sind jedoch Corona-Risikogebiet. Deswegen sollten Lehrer und Erzieher, Kita-Kinder und Schüler, zunächst lieber noch zuhause bleiben - auch, wenn sie keine Krankheitssymptome verspürten. Ansonsten solle der Schulbetrieb aber normal gestartet werden. Das empfahl Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Montag. Das Ministerium verweist darauf, dass in die Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts mittlerweile auch die gesamte italienische Region Lombardei aufgenommen worden ist.

"Dass es natürlich eine gewisse Verunsicherung gibt, ist nachvollziehbar. Für uns als Kultusministerium ist es wichtig, dass wir nicht zur Panik beitragen, sondern informieren und verlässliche Vorgaben machen." BW-Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU)

BW-Kultusministerin Susanne Eisenmann rät: Wer in Risikogebieten war, sollte zu Hause bleiben. SWR

Risiko für Bevölkerung gering bis mäßig

Um eine Weiterverbreitung in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg zu verhindern, ist es laut Ministerium wichtig, Fälle frühzeitig zu erkennen, sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten. Das Ministerium, das sich auf die Bewertung des Robert-Koch-Instituts beruft, schätzt das Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung aufgrund der aktuellen Sachlage gering bis mäßig ein.

Dennoch ist laut Ministerium davon auszugehen, dass die Zahl der bestätigten lnfektionen in den nächsten Tagen weiter ansteigen wird. ln Baden-Württemberg wurden bislang nur wenige Fälle mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die lnkubationszeit soll bei dem Virus jedoch bis zu 14 Tage betragen.

Dauer 2:15 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Coronavirus: Zustand der Patienten unbedenklich Die aktuell 14 Corona-Infizierten im Land befinden sich entweder zuhause - in sogenannter häuslicher Isolation - oder in Krankenhäusern. Von einem schweren Krankheitsverlauf bei den Betroffenen ist bislang nichts bekannt. Absagen von Großveranstaltungen sind in Deutschland bislang nicht geplant - anders als bei einem unserer Nachbarn. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Desinfektion in der Straßenbahn

Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, ergreift man vielerorts im Land Maßnahmen. Ein Beispiel ist die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH: Um die Fahrgäste vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, werden jetzt zusätzlich zur Standard-Reinigung alle Flächen der Straßenbahn-Züge, die von Fahrgästen berührt werden, täglich mit Desinfektionsmittel behandelt. Auch die Straßenbahnfahrer werden laut RNV zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit mit Desinfektionsmittel ausgestattet.

Schüler bleiben daheim

Im Landkreis Rottweil wird eine Schulklasse am Montag nicht zur Schule gehen. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Schüler waren auf Klassenfahrt in Oberitalien. Die Schüler sollen bis zu 14 Tage zuhause bleiben und dort lernen. Die Schulleitung hat sich mit den entsprechenden Ämtern abgestimmt.

Fairplay ohne Handschlag

Auch der Fußball in Deutschland reagierte bereits auf die Lage. Beim SC Freiburg teilte Coach Christian Streich mit, "dass wir uns nicht die ganze Zeit die Hand geben".