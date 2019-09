Auch in Baden-Württemberg öffnen am Sonntag zahlreiche Bauwerke zum Tag des offenen Denkmals. Darunter sind viele, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.

"Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur" ist das Motto dieses Jahr. Deutschlandweit laden rund 8.000 historische Baudenkmäler, Parks oder archäologische Stätten zum Besichtigen ein. Viele der Denkmäler sind normalerweise nicht oder nur eingeschränkt für die Öffentlichkeit zugänglich. Anlässlich des 100. Bauhaus-Jubiläums in diesem Jahr stehen Denkmäler im Fokus, die "revolutionäre Ideen oder technische Fortschritte repräsentieren", wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn mitteilte.

Zentrale Eröffnung in Ulm

Die zentrale Eröffnungsfeier findet auf dem Ulmer Münsterplatz statt. Auch das Münster wird Teil der Feierlichkeiten: mit einer Licht- und Klanginstallation am und im Münster und der "Nacht des offenen Denkmals", die bereits am Samstag um 21 Uhr beginnt.

Tag des offenen Denkmals Der Tag des offenen Denkmals ist der deutsche Beitrag zu den "European Heritage Days". Seit 1993 öffnen jeweils am zweiten Sonntag im September Kulturdenkmäler ihre Türen für ein breites Publikum. Im vergangenen Jahr besuchten nach Angaben der Stiftung rund 3,5 Millionen Kulturbegeisterte rund 8.000 Denkmäler in ganz Deutschland. Der Tag des offenen Denkmals ist eine der größten kulturellen Veranstaltungen Deutschlands.

In Baden-Württemberg sind Dutzende Bauten, Gedenkstätten, Kirchen und Gärten in acht Städten und 35 Landkreisen geöffnet. Wir stellen eine Auswahl jener vor, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.

Stuttgart

In Stuttgart haben beispielsweise der Daimler-Turm von 1894 und die Gottlieb-Daimler-Gedächtnisstätte im Kurpark in Bad Cannstatt geöffnet. Beide Gebäude sind sonst nicht zugänglich. Die Gedächtnisstätte befindet sich im Gartenhaus von 1882 und war einmal die Werkstatt von Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach. Ebenfalls sonst geschlossen ist der Diakonissenplatzbunker in der Forststraße. 1900 erhielt der Platz seinen Namen. Er wurde als Grünfläche und Park angelegt. Nach dem sogenannten Führersoforterlass wurde dort 1941 ein Tiefbunker erbaut. Er besitzt eine U-Form, hat fünf Eingänge und eine Grundfläche von 3.158 Quadratmetern. Damit ist er der größte zivile Schutzbunker in Stuttgart, besitzt einen Lazarettteil, Schutzräume mit 64 Wohnkabinen und war Luftschutzrettungsstelle. Nach dem Krieg wurde er als Hotel, Flüchtlings- und Männerwohnheim genutzt. 1980 wurde der Bunker für den Atomfall mit 1,4 Millionen DM generalsaniert.

Wie in jedem Jahr ist auch wieder das Garnisonsschützenhaus auf der Dornhalde beim Tag des offenen Denkmals mit dabei. Das Haus auf dem Gelände des ehemaligen Militärschießplatzes ist sonst nicht geöffnet. Die Burschenschaft Hilaritas öffnet ihr Haus in der Stafflenbergstraße, das von Heinrich Jassoy gebaut wurde, der auch für das Stuttgarter Rathaus verantwortlich zeichnet. Eine Sammlung von Ackergeräten und historischen Werkzeugen beherbergt die Universität Hohenheim. Am Sonntag ist sie frei zugänglich für alle und gibt einen Überblick über die Entwicklung der modernen Landwirtschaft. Den Rest des Jahres eher unregelmäßig geöffnet sind die sogenannten Kettenhäuser, die Wohnanlage Korinnaweg des chinesischen Architekten Chen Kuen Lee.

Ulm

In Ulm sind unter anderem zu besichtigen: das Böfinger Schlössle, die Dampfmaschine der Münsterbrauerei, das ehemalige Garnisonsarresthaus, das nach 1933 als sogenannte Filialstelle des Konzentrationslagers Heuberg diente, das ehemalige Offizierskasino, das Glockenbrunnenwerk (eins der fünf unterirdischen Brunnenpumpwerke von Ulm), die Gebäude Judenhof 10 und 11, die Jugendstilvilla des Unternehmers Max Wieland von Richard Riemerschmid, das Patrizierhaus des Ulmer Bürgermeisters Hans Ehinger, der Reichenauer Hof mit Minnesängersaal als seltenes Beispiel weltlicher Wandmalerei des Spätmittelalters, die übrigen Anlagen in Kloster- und Maienwald der Reichsfestung Ulm sowie die Villa Eberhardt als Patrizierschlösschen und das Wassermuseum.

Karlsruhe-Durlach picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Arco Images GmbH

Karlsruhe

Detailgetreu renoviert bietet der Basler-Tor-Turm als letztes erhaltenes Stadttor der markgräflichen Residenzstadt Karlsruhe interessante Einblicke. Einzigartig in Baden-Württemberg ist die ehemalige Telegraphenkaserne als Sitz des Reitinstituts Egon von Neindorff - nie zerstört und nie umgenutzt. Bei einer Führung lässt sich der Jugendstil rund um den Europaplatz erleben. Umschwung in den Durlacher Fabriken: Wo früher Nähmaschinen und Fahrräder zusammengeschraubt, Zündholzmaschinen und Gerbereibedarf produziert wurden, sitzen heute Softwarefirmen und Planungsbüros. Eine Führung vermittelt die Umnutzung.

Ebenfalls nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen ist die Dammerstocksiedlung von Walter Gropius. Und apropos Gropius: Auch sein Laubenganghaus ist sonst nicht zugänglich. Das südlichste Gebäude der Dammerstocksiedlung gilt als anschauliche Umsetzung des Wohnkonzepts des Neuen Bauens. Die Gästewohnung dort befindet sich fast noch im Ursprungszustand. Der Durlacher Stephan Blinn sammelt Kutschen nebst Pferdegeschirren, Werkzeugen und seltenen Accessoires. All das sowie die letzte noch funktionstüchtige Schmiedewerkstatt (bis 2000) sind bei ihm in der Mittelstraße zu besichtigen.

Freiburg

In Freiburg können ganz unterschiedliche Gebäude besichtigt werden: der Alte Zollhof, die zum Wohnhaus umfunktionierte Kirche Church-Chill, das Ensemble Altes Rathaus, Neues Rathaus und Gerichtslaube, der Glockenturm von Rainer Disse an St. Elisabeth, der Hörsaal der ehemaligen Zoologie, die Renaissance-Kapelle des Peterhofs, das Rokoko-Schloss Ebnet, Schloss Munzingen oder die Villa Eskdale. Außerdem fährt am Sonntag die historische Straßenbahn.

Heidelberg

In der Studentenstadt öffnet das Corpshaus der ältesten Verbindung Heidelbergs, der Suevia. In Handschuhsheim kann das Alte Rathaus besichtigt werden. Über die Geschichte der Familie Landfried, die als Bierbrauer in Heidelberg angefangen haben und schließlich eine Zigarrenfabrik eröffneten, gibt es in deren Villa in Neuenheim einiges zu erfahren. An anderen Tagen nur auf Anfrage geöffnet ist der ehemalige Bahnwasserturm, der Tankturm. Für dessen optimale denkmalgerechte Sanierung gab es 2016 den Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg.

Baden-Baden

In der Bäderstadt ist das ehemalige Haus von Johannes Brahms zugänglich. In einer Führung kann das jüngste Villengebiet Annaberg bis zu den Grandhotels erschlossen werden.

Mannheim

In der ehemaligen Badischen Brauerei ist vermutlich das letzte Mal altindustrielles Flair zu genießen, bevor das Areal vollständig für neue Wohnungen umgebaut ist. Das ehemalige Verwaltungsgebäude in der Neckarstadt mit dem Alten Volksbad, seit 2010 Kreativzentrum, öffnet seine Türen. Stündliche Führungen gibt es durch die Bauhausvilla des Mannheimer Architekten Emil Gern in Feudenheim. Menschen, die kein Problem mit Klaustrophobie haben, können in die Abwasserkanalisation einsteigen. Apropos Abwasser: Auch das Pumpwerk Ochsenpferch, das Hauptpumpwerk der Stadt Mannheim, ist am Sonntagnachmittag geöffnet. In Seckenheim öffnen die Drei- und Vierseithöfe der Fränkischen Bauernhöfe. Mannheims Wahrzeichen, der Wasserturm, ist sonst ebenfalls nicht zugänglich.

Wasserturm Mannheim picture-alliance / Reportdienste picture alliance/imageBROKER

Schwarzwald-Baar-Kreis

In Triberg im Schwarzwald-Baar-Kreis wird erstmals der Fachwerk-Schopf zugänglich sein. Bis zur Erfindung des Automobils diente der denkmalgeschützte Fachwerkbau den Obervögten der österreichischen Herrschaft Triberg beziehungsweise dann den Amtmännern des Badischen Bezirks Triberg als Remise und später Schopf für ihre Pferde. Zusammen mit dem gegenüberliegenden Amtshaus (erbaut 1694) erstrahlt das Ensemble der Öffentlichkeit frisch renoviert. In Villingen-Schwenningen kann das legendäres MPS Tonstudio aus den 1960er-Jahren besichtigt werden, in dem viele bekannte Jazz- und Klassik-Musiker ein und aus gingen. Ebenfalls in Villingen-Schwenningen ist das Wohnhaus des Architekten Ernst Möbs geöffnet, ein kubischer Bau im Stil des Neuen Bauens der Zwanziger.

Rhein-Neckar-Kreis

Die Jugendburg Rotenberg, ehemalige Ritterburg aus dem 13. Jahrhundert, heute Jugendbildungsstätte, hat eine bewegte Vergangenheit: viele Besitzer, oftmals genutzt als Pfand bei Schulden, im 30-jährigen Krieg niedergebrannt, später wiederaufgebaut. Während des Nationalsozialismus war sie Domizil der Hitlerjugend. In Weinheim ist der neugotische Turm des ehemaligen Berckheimschen Schlosses zu besichtigen.

Burg Stetten picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Arco Images GmbH

Rems-Murr-Kreis

In Stetten öffnet die spätmittelalterliche Schlossanlage, die durch unterschiedliche Herrschaften wie den Herren von Stetten, der Reichsritterschaft Thumb von Neuburg und dem Haus Württemberg über die Jahrhunderte nach und nach erweitert wurde. Die Kunst des Gerbens steht im Mittelpunkt im Röhm, der ehemaligen Rosslederfabrik in Schorndorf. In Waiblingen ist in der Kernstadt als Teil der historischen Stadtmauer der Beinsteiner Torturm zu besichtigen.

Ostalbkreis

In Trochtelfingen wird schon seit Jahren das Stolch'sche Wasserschloss saniert. Es ist die letzte noch erhaltene Burganlage der vormals fünf in Trochtelfingen bestehenden Burg- und Schlossanlagen. In Ellwangen ist das ehemalige Kapuzinerkloster zu besichtigen, jetzt Kinderdorf Marienpflege.

Tropfsteinhöhle auf der Schwäbischen Alb (Archivbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/imageBROKER

Kreis Reutlingen

In Hülben kann man am Sonntag in eine Tropfsteinhöhle einsteigen. Der etwa fünf Meter tiefe Schacht ist mit einem Seil abgesichert und leicht begehbar.

Kreis Göppingen

Am Nachmittag geöffnet sind in Geislingen die Firmengebäude von WMF. Das Unternehmen hat ein rund 11.000 Einzelstücke umfassendes Warenarchiv, das sowohl Belegstücke aus 150 Jahren Firmengeschichte enthält, als auch zahlreiche Unikate. Ergänzt werden die Sammlungen durch mehrere Tausend historische Produktfotografien, Plakate und Warenkataloge.

Warenarchiv von WMF picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Christoph Schmidt/dpa

Kreis Lörrach

Sonst nicht öffentlich zugänglich ist die Ölmühle in Schopfheim. Der reguläre Betrieb wurde hier Ende der 1990er-Jahre eingestellt. Noch immer ist das Mahlen und Pressen von Pflanzenölen an der Anlage gut nachvollziehbar.

Kreis Tübingen

In Gomaringen öffnet die ehemalige Kindlersche Fabrik ihre Pforten, eine Fabrik für Miederwaren. "Beim Kindler" arbeiteten zu den besten Zeiten über 100 Menschen, und zwar Männer und Frauen. Die Männer waren für den Zuschnitt verantwortlich, die Frauen nähten. 1993 wurden hier die letzten Miederwaren hergestellt. Auf dem Österberg in Tübingen präsentieren sich die Verbindungshäuser der Öffentlichkeit.

So weit unsere Auswahl. Weitere Denkmäler und Kirchen sind im gesamten Programm für Baden-Württemberg hier zu finden.