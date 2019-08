Vor rund 100 Tage rief Konstanz als erste deutsche Stadt den Klimanotstand aus. Landes-Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) und der Städtetag kritisieren nun diesen Schritt und den Begriff des Notstandes.

Die stetige Erderwärmung hat die Stadt Konstanz im Mai dazu bewogen, den Klimanotstand auszurufen. Immer mehr Städte schlossen sich an. Sie stecken sich eigene Ziele für den Klimaschutz. Doch der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) findet das nicht nötig. Aus seiner Sicht sollte jedem bereits klar sein, wie wichtig der Klimaschutz ist.

"Mit der Weltklimakonferenz 2015 sollte eigentlich allen klar sein, wo die Reise hinzugehen hat" Franz Untersteller, Umweltminister Baden-Württemberg

Außerdem wurde aus seiner Sicht auf der Weltklimakonferenz 2015 alles Nötige besprochen. Damals hätten sich fast 200 Staaten in Paris unter anderem darauf geeinigt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. "Danach haben wir uns auszurichten", sagte der Grünen-Politiker. "Und dann muss man nicht mehr mit irgendwelchen anderen Begriffen arbeiten."

Auch Städtetag hat Bedenken

Nach Ansicht des Städtetagpräsidenten Peter Kurz (SPD) hat der Begriff des Notstandes eine schwierige rechtliche Dimension. Grundsätzlich seien Initiativen für den Klimaschutz zu begrüßen. Der Begriff signalisiere jedoch, dass nicht mehr in demokratischen Prozessen entschieden werden könne, sagte der Mannheimer Oberbürgermeister. Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) unterstützt zwar die Ziele, empfindet aber Unbehagen beim Begriff "Notstand". Er sei historisch belastet.

Die Stadt Konstanz denkt unter anderem über das traditionelle Seenachtfest und dessen Klimafreundlichkeit nach. Besonders das Feuerwerk steht im Mittelpunkt der Diskussion. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle/dpa

Mehr als 40 deutsche Kommunen folgen Konstanzer Vorbild

Seit 100 Tagen herrscht in Konstanz Klimanotstand. Das bedeutet, dass Kommunen formell anerkennen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Erderwärmung gemäß dem Pariser Klimaabkommen zu begrenzen. Laut Weltklimarat IPCC liegt der weltweite Temperaturanstieg über den Landflächen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit schon jetzt bei 1,53 Grad. In Konstanz geht es um klimaschonende Maßnahmen bei Gebäudesanierung und Verkehrsplanung sowie um die zukünftige Gestaltung des traditionellen Seenachtfests. Der Stadt am Bodensee folgten in Baden-Württemberg bisher Heidelberg (Rhein-Neckar-Kreis), Bühl (Kreis Rastatt), Karlsruhe und Radolfzell (Kreis Konstanz).