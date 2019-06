Aggressionsdelikte und Sexualstraftaten im öffentlichen Raum nehmen seit Jahren zu. Fünf Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, wollen nun enger zusammenarbeiten, um gegenzusteuern.

Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland haben nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums angekündigt, enger zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Menschen auf öffentlichen Plätzen und Straßen zu verbessern.

In einigen Tagen soll dazu bei der Innenministerkonferenz eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet werden. Nach Angaben des Ministeriums in Stuttgart will die Polizei in den Ländern Informationen austauschen, gemeinsame Präventionsmaßnahmen ergreifen und bei Kontrollen und Fahndungen nach Tätern enger kooperieren.

Kooperation bereits 2016 zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen

Baden-Württembergs Ressortchef Thomas Strobl (CDU) sagte, die Menschen in Baden-Württemberg könnten sich schon sehr sicher fühlen. Aber einzelne schwere Straftaten oder eine angespannte Lage an Brennpunkten könnten das Sicherheitsgefühl empfindlich stören. "Deshalb wollen wir das Thema auch länderübergreifend anpacken." Eine länderübergreifende Kooperation gibt es bereits seit 2016 bei der Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen - mit Erfolg, so Strobl weiter.

Nach den Zahlen aus dem aktuellen Sicherheitsbericht für Baden-Württemberg gehen die Straftaten im öffentlichen Raum zwar zurück - im vergangenen Jahr um 3,2 Prozent auf 252.660 Fälle. Allerdings gibt es bei zwei Untergruppen Anstiege: bei den Aggressionsdelikten und den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im öffentlichen Raum. Aggressionsdelikte können beispielsweise Körperverletzungen, Raub oder auch Mord sein. Auch die subjektive Wahrnehmung der Menschen sei oft eine andere.

Aufsehenerregende Fälle in den vergangenen Jahren

Beispielsweise in und um Freiburg hatte es in den vergangenen Jahren schwere Verbrechen in der Öffentlichkeit gegeben, so 2016 Morde an zwei Frauen, 2018 mehrere Vergewaltigungen in kurzen Abständen und den in der Bevölkerung intensiv wahrgenommenen Fall einer Gruppenvergewaltigung. Die Fälle sorgten für eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung, auch weil sich jede dritte Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung im öffentlichen Raum ereignet. 2017 ging deshalb eine "Sicherheitspartnerschaft" der Polizei mit der Stadt an den Start. Seit 2018 gibt es solch eine Partnerschaft auch in Heidelberg. Zum Konzept gehört, dass die Städte etwa die Beleuchtung verbessern, ihren kommunalen Ordnungsdienst aufstocken und die Polizei ihre Präsenz erhöht.