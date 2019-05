Die Zahl der Aggressionsdelikte im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg ist gestiegen. Diese reichen von leichter Körperverletzung bis zu Mord.

Im vergangenen Jahr habe es 5.683 Opfer gegeben, berichten "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" in ihren Donnerstagsausgaben. Die Zahl geht aus der Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Elke Zimmer (Grüne) hervor. Im Vorjahr gab es demnach nach Zahlen des Innenministeriums 5.374 Betroffene.

Zwei Drittel der Fälle sind leichte Körperverletzungen

In rund zwei Dritteln der Fälle handele es sich um leichte Körperverletzungen. Es gehe dabei aber auch um so schwere Straftaten wie Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Raub, schwere Körperverletzung und Mord. Die Taten geschähen nicht nur in den Verkehrsmitteln, sondern auch auf Bahnanlagen und an Bushaltestellen.

Zimmer: Sicherheitskonzepte müssen verbessert werden

Zimmer forderte von den Verkehrsunternehmen, ihre Sicherheitskonzepte zu verbessern. Außerdem sei es notwendig, die Zusammenarbeit mit der Polizei auszubauen.

Das Ministerium berichtete in der Antwort auf die Anfrage, dass es Gespräche zwischen der DB Regio AG und dem Verkehrsministerium gebe, um die Sicherheitsbegleitung in den Zügen weiter auszudehnen. Ziel sei es, besonders Tagesrandlagen und Großveranstaltungen stärker zu berücksichtigen.