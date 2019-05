Die Grünen werden in zahlreichen Städten im Land stärkste politische Kraft. Nach dem vorläufigen Endergebnis liegen sie in Freiburg weit vorne. Vorläufige Zahlen für Stuttgart bestätigen den Trend.

Noch wird in Stuttgart ausgezählt. Doch die ersten vorläufigen Zahlen dürften die Grünen jubeln lassen: In der Landeshauptstadt liegen sie demnach mit 27 Prozent weit vor CDU und SPD. In den Universitätsstädten, wo die Grünen schon immer stark waren, legen sie nochmal zu: In Heidelberg verzeichnen sie ein Plus von 12 Punkten und kommen auf 32 Prozent, in Karlsruhe sind es 30 und in Freiburg nach dem vorläufigen Endergebnis 26,5 Prozent für die Grünen.

CDU verliert

Die CDU dagegen verliert durchweg im Land. In Freiburg kam sie nur noch auf 11,8 Prozent. Auch in Städten und Gemeinden, wo sie noch stärkste Partei ist, verzeichnet die CDU Verluste, zum Beispiel in Heilbronn und in Pforzheim. Dort gibt es nach aktuellem Stand ein Minus von 11 Prozentpunkten.

Ähnlich der Trend bei der SPD, die nach den bisherigen Ergebnissen in allen Kommunen weiter an Zustimmung verloren hat. In Freiburg erzielte sie zum Beispiel 12,7 Prozent.