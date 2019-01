In einer bizarren Pressekonferenz haben die AfD-Politiker Räpple und Gedeon auf ihren Ausschluss aus dem BW-Landtag reagiert - und ein bemerkenswertes Verständnis des Rechtsstaats gezeigt. Ein Kommentar.

Wolfgang Gedeon (AfD, fraktionslos) und Stefan Räpple (AfD) hatten gegen den Landtag geklagt, weil sie von mehreren Sitzungen ausgeschlossen worden waren. Nach Beleidigungen und Zwischenrufen im Plenum waren sie mehrfach zur Ordnung gerufen worden und mussten den Saal verlassen - in Polizeibegleitung. Jetzt hat der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof Anträge der beiden gegen die Ausschlüsse abgewiesen. Damit müssen sie in der ersten Plenarsitzung des Jahres draußen bleiben. Ihre Reaktion auf die Entscheidung offenbart eine bemerkenswerte Rechtsauffassung, kommentiert Markus Pfalzgraf aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Rechtsstaatlichkeit? Ja, unbedingt! Aber nur, wenn es einem gerade in den Kram passt. So könnte man zusammenfassen, wie die Landtagsabgeordneten Gedeon und Räpple mit Regeln umgehen. Wenn ein Gerichtsbeschluss gegen sie gefasst wird, dann ist eben das Gericht nicht unabhängig, sondern korrumpiert und voreingenommen. Oder wie Gedeon sagt: "auf direktem Weg in Richtung DDR-Systemjustiz".

Begriffe wie "totalitär" und "willkürlich" fallen. Für Gedeon leben wir in einer Diktatur. Und für Räpple ist die Tatsache, dass noch nie ein AfD-Politiker mit einer Verfassungsbeschwerde Erfolg hatte, ein Beleg für einen Unrechtsstaat, in dem es keine Gewaltenteilung gebe.

Markus Pfalzgraf aus der SWR-Redaktion Landespolitik kommentiert SWR

Aber vielleicht liegt es ja an den Betroffenen selbst, dass es einfach nicht klappen will mit dem Erfolg vor Gerichten. Wenn Leute wie Räpple alle Regeln missachten und sich auch noch dafür feiern, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn das sanktioniert wird. So läuft das eben in einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung. So schwer die AfD es auch den anderen Parteien machen kann, so sehr sie einen Landtag an den Rand seiner Handlungsfähigkeit bringen mag: Dort und vor Gericht können sie sich eben nicht alles erlauben.

Grenzen testen - auch innerhalb der Partei

Auch innerhalb der AfD testen Räpple und Gedeon Grenzen aus: Der "AfD-Rebell" - so bezeichnet sich Räpple tatsächlich selbst. Er soll der rechtsextremen Identitären Bewegung nahestehen und demonstrierte mit Rassisten.

Gedeon erklärt sich in seinem Buch mit dem Titel: "Ich, die AfD und der Antisemitismus". Die Reihenfolge der Begriffe lässt erahnen, worum es Gedeon vor allem geht: um ihn. So kreisen die beiden um sich selbst und vor sich hin, und testen dabei immer mehr, wie weit sie als AfD-Mitglieder gehen können. Da geht eigentlich alles, wenn es nach anderen AfD-Landtagsabgeordneten wie Christina Baum geht. Sie zeigt sich demonstrativ mit Gedeon und Räpple, will sich niemals von Rechtsextremismus distanzieren und begründet das mit Meinungsfreiheit.

Offene Solidarität trotz Ausschlussverfahren

Gegen die beiden Abgeordneten laufen Ausschlussverfahren, weil sie ihrer Partei geschadet haben sollen. Aber im Landtag solidarisierte sich die gesamte AfD-Fraktion mit den beiden, indem sie nach dem Geschrei im Sitzungsaal umgehend geschlossen den Saal verließ - inklusive Fraktionschef, der sich ansonsten immer gerne gemäßigt gibt.

Gelten Regeln also auch für die AfD? Zumindest dann, wenn es gerade passt.