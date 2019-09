per Mail teilen

Aufhören oder weitermachen? Seit Monaten quält Kretschmann sich und das Land mit der Frage, ob er nochmal antreten soll. Er sollte es besser lassen, meint Edda Markeli aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Vieles deutet darauf hin, dass Winfried Kretschmann (Grüne) weitermachen will. Er habe noch einiges vor, brenne für wichtige Themen: Energiewende, Verkehrswende, die Umwälzungen in der Automobilindustrie. Das ist es, was ihn umtreibt und antreibt. Das nehme ich ihm ab.

Allerdings gibt es noch einen ganz anderen Grund, weshalb Kretschmann nicht aufhören will oder kann. Die Grünen haben es nämlich versäumt, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin aufzubauen.

Cem Özdemir sieht politische Zukunft wohl in Berlin

Einer der potenziellen Kandidaten, Cem Özdemir, sieht seine politische Zukunft offenbar eher in Berlin als in Stuttgart. So würde ich seine Kandidatur für den Fraktionsvorsitz im Bundestag deuten.

Hier im Land haben sich die Grünen im Windschatten ihres populären Ministerpräsidenten bequem eingerichtet. Sie sind förmlich auf den Knien vor ihm her gerutscht, er möge ja weitermachen. Ein Armutszeugnis für eine Partei, die in Baden-Württemberg den Anspruch hat, Volkspartei zu sein. Die Grünen sonnen sich in Kretschmanns Glanz, trauen sich nicht raus aus seinem Schatten.

Kretschmann hinterlässt große Fußstapfen

Zugegeben: Die Fußstapfen, die Kretschmann hinterlässt, sind groß. Er ist ein politisches Schwergewicht, ein Ausnahmepolitiker, ein Typ - so einer ist weder bei den Grünen noch in einer anderen Partei so leicht zu finden. Doch auch er wurde nicht als Ministerpräsident geboren, er ist mit dem Amt gewachsen. Als er noch auf der Oppositionsbank saß, kam keiner auf die Idee, in ihm den künftigen Landesvater zu sehen.

Jetzt ist er die unumstrittene Führungsfigur der Grünen in Baden-Württemberg.

Trotzdem ist ein dritter Wahlsieg für Kretschmann kein Selbstläufer. Denn auch die CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann ist ein Profi, mit allen politischen Wassern gewaschen. Sie ist jünger und dynamischer als Kretschmann, außerdem weiblich. Damit könnte sie punkten. Kretschmann riskiert, seine politische Karriere als Wahlverlierer zu beenden. Für ihn wäre es schlauer, seinen Rückzug anzukündigen.

Grüne im Umfragehoch

Wann, wenn nicht jetzt? Die Grünen sind bundesweit im Umfragehoch, in Baden-Württemberg stabil auf Platz eins. Für einen neuen Spitzenkandidaten bleibt anderthalb Jahre vor der Landtagswahl noch genügend Zeit, sich zu profilieren. Das ist zwar knapp, aber machbar.

Und wer soll es machen? Die Grünen tun sich schwer. Mir fällt da außer Cem Özdemir noch Andreas Schwarz ein, der Fraktionsvorsitzende im Landtag.

Mit einem neuen Gesicht könnten die Grünen zeigen, dass sie es auch ohne Kretschmann können, dass sie nicht ewig an seinem Jackettzipfel hängen. Ich meine: raus aus der Kretschmann-Komfortzone!