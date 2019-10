In den kommenden Jahren müssen in Baden-Württemberg viele kleine Krankenhäuser schließen. Stattdessen sollen große, spezialisierte medizinische Zentren entstehen. Was spricht dafür? Und was dagegen?

Dauer 20:24 min Sendezeit 21:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Klinik zu, Landarzt weg: Werden Patienten auf dem Land abgehängt? Landärzte finden keine Nachfolger, kleine Krankenhäuser schließen. Mit Anwerbemaßnahmen für junge Ärzte, der Gründung von Medizinischen Versorgungszentren und moderner Telemedizin will die Politik gegensteuern. Aber sind die Maßnahmen sinnvoll? Video herunterladen (48,4 MB | MP4) 265 Krankenhäuser gibt es in Baden-Württemberg (Stand 2017/Statistisches Landesamt). Sie bieten Betten für 55.780 Patienten. Viel zu viele, sagen neueste Studien. Krankenkassen fordern schon länger einen Konzentrationsprozess auf weniger Standorte. Die Krankenhauslandschaft in Baden-Württemberg ist im Umbruch. Viele kleinere Häuser sind bereits geschlossen worden, so zum Beispiel in Südbaden die Krankenhäuser in Sankt Georgen und Furtwangen. Und in Lörrach soll ein Zentralklinikum entstehen, das vier bisherige Krankenhäuser ersetzen soll. Auch im Kreis Böblingen werden stationäre Kapazitäten im neuen Flugfeldklinikum gebündelt. Im Landkreis Waldshut soll ein Zentralklinikum entstehen - ebenso wie im Zollernalbkreis. Dort ist zwischen Albstadt und Balingen ein Neubau geplant. Im Ortenaukreis sollen aus neun Krankenhäusern vier große und leistungsfähige Kliniken gemacht werden. Pro Krankenhausschließungen Bündelung von Kompetenz und Technik auf größere Kliniken

Facharztbereitschaft rund um die Uhr

ausreichend Erfahrung und Routine des medizinischen Personals

angemessene technische Ausstattung

Ärzte routinierter und erfahrener

große Häuser arbeiten wirtschaftlicher, kleine Kliniken sind oft in den roten Zahlen

Personalausfälle können besser aufgefangen werden "Unsere Planung sieht vor, dass am Ende des Tages die Versorgung sogar besser ist für die Menschen. Qualitativ und vom Leistungsspektrum her." Landrat des Ortenaukreises Frank Scherer (parteilos) Contra Krankenhausschließungen räumliche Nähe nicht mehr gegeben, stattdessen längere Wege

emotionale Komponenten: Patienten fühlen sich in größeren Krankenhäusern als "Nummern", Krankenbesuche schwieriger

lange Fahrtwege für die Beschäftigten der jetzigen kleinen Häuser zu ihrem künftigen neuen Arbeitsort oder Wegzüge

Klinikpersonal auch außerhalb des Berufes wichtige Säule in der Stadtgemeinde, im Verein oder im Ehrenamt, bei Schließungen nicht mehr gegeben

Krankenhäuser ziehen weitere medizinische Einrichtungen an, auch das geht verloren "Da wo ein Krankenhaus ist, sind auch deutlich mehr niedergelassene Ärzte, deutlich mehr Therapeuten." Bruno Metz, Bürgermeister (CDU) in Ettenheim | Hier soll das Krankenhaus geschlossen werden. Ein Beispiel aus dem Ortenaukreis: Dauer 2:21 min Krankenhausschließungen im Ortenaukreis Noch gibt es in Baden-Württemberg viele kleinere Krankenhäuser. Doch die sollen nach und nach geschlossen werden. Stattdessen sollen große, spezialisierte Zentren entstehen. Auch im Ortenaukreis sieht so die Zukunft aus. Für viele Menschen vor Ort ist unverständlich.