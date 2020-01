Der Verfassungsgerichtshof beschäftigt sich ab heute mit dem Thema gebührenfreie Kitas. Geklagt hat die SPD, weil das Land kein Volksbegehren zugelassen hatte.

Die SPD will Kita-Gebühren in Baden-Württemberg abschaffen und hat rund 10.000 Unterschriften gesammelt, um ein Volksbegehren auf den Weg zu bringen. Ob das Volksbegehren zulässig ist, prüft ab heute das baden-württembergische Verfassungsgericht.

Innenministerium lehnte Volksbegehren ab

Das Innenministerium lehnte das Volksbegehren als rechtlich unzulässig ab. Als Begründung wurde angeführt, dass das Land die Kosten in Höhe von mindestens 530 Millionen Euro tragen müsste, wenn die Kita-Gebühren wegfallen würden. Dies würde in den Staatshaushalt eingreifen. Nach der Landesverfassung dürfe es deshalb kein Volksbegehren geben. Es seien auch keine Volksbegehren über Abgabengesetze möglich. In der Landesverfassung heißt es in Artikel 59: "Über Abgabengesetze, Besoldungsgesetze und das Staatshaushaltsgesetz findet kein Volksbegehren statt."

SPD sieht sich im Recht

Die SPD möchte nun eine gerichtliche Klärung. Sie argumentiert, dass bei der von ihr angepeilten Gesetzesänderung für kostenlose Kitas das Staatshaushaltsgesetz nicht berührt werde. Das von der SPD formulierte Änderungsgesetz sei auch kein Abgabengesetz. Landeschef Andreas Stoch erklärte mehrfach: "Wenn direkte Demokratie kein Geld kosten darf, können Sie sie gleich abschaffen."

Die Entscheidung der Verfassungsrichter wird spätestens Ende März erwartet und hat grundsätzliche Bedeutung für die Zulässigkeit von Volksabstimmungen.