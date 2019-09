Mit einem Demonstrationszug von der neuen Synagoge zum Platz der alten Synagoge haben in Freiburg am Sonntagabend etwa 300 Menschen ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt. Dabei trugen alle Teilnehmer die jüdische Kopfbedeckung "Kippa". Am Start und am Ziel hielten Vertreter von Stadt, Kirche und israelitischer Gemeinde Reden und forderten eine offene Gesellschaft. Simon Waldenspuhl von der Gemeinderatsfraktion "Urbanes Freiburg" kritisierte dabei die Städtepartnerschaft mit Isfahan im Iran, da es sich um ein israel-feindliches und antisemitisches Land handle. Hintergrund der Kundgebung war ein antisemitischer Vorfall im Juli, bei dem die Vorsitzende der israelitischen Gemeinde Freiburgs, Irina Katz, beschimpft und bedroht wurde.