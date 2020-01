Erster Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd nach Todesfall geschockt

Ein Kindergartenkind hat sich bei einem Ausflug auf einen Spielplatz in Schwäbisch Gmünd von der Gruppe entfernt und war dann in der Rems ertrunken. Joachim Bläse (CDU), Erster Bürgermeister in Schwäbisch Gmünd, ist tief bestürzt.