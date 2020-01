Für den staatlichen Arbeitsschutz wird es 2020 keine neuen Stellen im Land geben, obwohl es Schlusslicht in Deutschland ist. Wie wichtig die Gewerbeaufsicht sein kann, zeigt ein Fall aus Stuttgart.

Nichts geht mehr beim Online-Händler "Mädchenflohmarkt" in Stuttgart-Feuerbach, wo Second-Hand-Ware verkauft wird. Wegen gravierender Misstände haben Arbeitsschützer der Gewerbeaufsicht den Betrieb Mitte Dezember 2019 bis auf Weiteres stillgelegt. Über 250.000 Artikel warten seitdem darauf, verschickt zu werden. Die Behörde stellte schwere Verstöße gegen den Brandschutz, die Arbeitsstätten- und die Betriebssicherheitsverordnung fest: verstellte und nicht gekennzeichnete Notausgänge, fehlende Feuerlöscher, nicht gesicherte elektrische Anlagen, zu enge Verkehrswege, keine Sprinkleranlagen.

"Der Brandschutz muss eingehalten werden"

Michael von Koch, der Chef der Stuttgarter Gewerbeaufsicht, war entsetzt: "Das hätte im schlimmsten Fall bedeutet, dass die 30 oder 40 Beschäftigten, die in der Halle tätig waren, bei einem Brandereignis die Halle hätten nicht verlassen können und alle umgekommen wären." Kurz vor Weihnachten ließ die Geschäftsführung dann zwar einige Mängel beheben, doch das genügt den Behörden nicht.

Auch die Gewerkschafterin Sidar Carman wurde über die Missstände im Mädchenflohmarkt informiert. "Der Brandschutz muss eingehalten werden", sagt die Verdi-Frau und verweist auf "die schrecklichen Bilder in Bangladesch, wo wir sehen, zu was es führen kann, wenn Feuer ausbricht. Zumal wir hier beim Mädchenflohmarkt ja einen Textil-, einen Mode-Onlinehändler haben." Verdi will die Beschäftigten jetzt bei der Gründung eines Betriebsrats unterstützen.

"Mädchenflohmarkt" hat 150 Mitarbeiter

2012 wurde der "Mädchenflohmarkt" gegründet. Das Unternehmen, das sich gerne auf den Gedanken der Nachhaltigkeit beruft, ist rasch gewachsen. Nach eigenen Angaben beschäftigt es mittlerweile 150 Menschen und hat eine Million Kundinnen. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sah in der Gründerin des Start-up-Unternehmens noch vor einem Jahr ein Vorbild für junge Leute. Wann in der Halle in Feuerbach wieder gearbeitet werden darf, war bisher noch nicht klar.

Verstöße auch in anderen Branchen

Auch bei Baustellen müssen staatliche Arbeitsschützer regelmäßig eingreifen, berichten Michael von Koch und Franz Pollak, den der SWR schon einmal beim Einsatz im Kreis Ludwigsburg begleitet hatte. Pollak musste damals einen Teil einer Baustelle stilllegen, da die Absturzsicherung fehlte. So können schlimme Unfälle verhindert werden. Unfälle, die auch tödlich ausgehen können, wie Michael von Koch berichtet. So seien 2012 bis 2018 allein in Stuttgart 17 Beschäftigte bei der Arbeit ums Leben gekommen, die meisten auf Baustellen. Der SWR hatte vor zwei Jahren über den Fall eines 19-Jährigen berichtet, der bei einem Arbeitsunfall bei Abbauarbeiten nach einem Rockkonzert ums Leben gekommen war. Wären die Vorschriften eingehalten worden, so Arbeitsschützer von Koch, wären die Menschen noch am Leben.

Verstöße gegen den Arbeitsschutz gibt es auch in anderen Branchen, zum Beispiel in Hotels und Gaststätten. Hotelfachfrau und Betriebsrätin Josephine Cordier kennt zahlreiche Beispiele im Raum Karlsruhe. Vor allem bei der Arbeitszeit. Die Gewerbeaufsicht kontrolliere die Betriebe viel zu selten, sagt sie. Dabei berichteten ihr Kollegen immer wieder über Extremfälle, beispielsweise dass bis zu 14 Stunden gearbeitet werden müsse und der Kollege dann "am nächsten Tag gleich nach fünf Stunden Pause wieder herangezogen wird".

Extrem lange Arbeitszeiten

Im Karlsruher Hotel Achat Plaza, wo Cordier angestellt ist, kümmert sich die Betriebsrätin selbst um die Einhaltung der Vorschriften. Doch das ist eher die Ausnahme in der Branche, sagt Alexander Münchow von der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. Vor allem in der Weihnachtszeit bis zum Dreikönigstag würden immer wieder "horrende Überstunden geleistet". Münchow: "Wir hatten jetzt aktuell erst wieder den Fall, dass ein Beschäftigter drei Tage am Stück 15 Stunden gearbeitet hat, kriegt aber nur acht Stunden bezahlt." Der Gewerkschafter fordert deshalb "ganz, ganz dringend" mehr Kontrollen und mehr Personal für die Gewerbeaufsicht.

Tatsächlich haben sich die Betriebskontrollen in Baden-Württemberg in den vergangenen zehn Jahren mehr als halbiert. Die Personalausstattung im Land liegt nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) "deutlich unterhalb der Zielmarke der Internationalen Arbeitsorganisation". Die Landesregierung vernachlässige den Gesundheits- und Arbeitsschutz der abhängig Beschäftigten sträflich, erklärte DGB-Landeschef Martin Kunzmann in den vergangenen Jahren immer wieder. Er forderte die Verdoppelung der Zahl der Kontrolleure auf 1.000 Planstellen. "Denn wenn Betriebe alle 30 Jahre mit einer Kontrolle rechnen müssen, fehlen die Anreize für einen wirksamen Arbeitsschutz."

Grüne und CDU lehnen neue Planstellen ab

Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut hatte bei den Haushaltsberatungen im Vorjahr 113 neue Planstellen beantragt. Doch der Landtag hat Ende 2019 bei der Verabschiedung des Haushalts für 2020/21 keine einzige zusätzliche Stelle bewilligt. Schon im Vorfeld hatten sich die Regierungsfraktionen aus Grünen und CDU darauf verständigt. Einen entsprechenden Antrag der SPD - auch sie verlangte 113 neue Stellen - lehnten beide Fraktionen ab.

Der Stuttgarter Arbeitsschützer Michael von Koch ist über die Entscheidung der Regierungskoalition tief enttäuscht. "Wir werden weiterhin auf sehr geringem Niveau Kontrollen durchführen können, die aber bei weitem nicht das darstellen, was wir eigentlich machen müssten." Von Koch ist auch Vorsitzender der Fachgruppe Gewerbeaufsicht der Gewerkschaft BTBkomba in Baden-Württemberg, die sich um öffentliche Dienstleistungen, Technik und Naturwissenschaften kümmert. Verdi-Landeschef Martin Groß meint, "dass bei dieser Landesregierung der Arbeitsschutz hinten runtergefallen ist". Beim Straßenverkehr würden überall Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, "aber dort, wo der Arbeitsschutz verletzt wird, wird nicht kontrolliert".

Hoffmeister-Kraut erklärte dagegen gegenüber dem SWR, der Arbeitsschutz sei ihr weiterhin wichtig und sie wolle Verbesserungen erreichen. Dies sei eine Aufgabe, die sie sich selbst "und die sich auch die CDU gestellt hat".