Statt Minustemperaturen oft mild wie im Frühling: Die Klimaerwärmung nimmt an Fahrt auf, bilanziert der Deutsche Wetterdienst. In Baden-Württemberg war es zwar vergleichsweise kalt - aber trotzdem viel zu warm.

Nach einem Sommer mit Hitzerekorden ist auch der Winter deutlich zu warm ausgefallen. Die nun zu Ende gehende Jahreszeit lag knapp vier Grad über dem Vergleichswert. Damit handelt es sich nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um den zweitwärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Die Daten des DWD beruhen auf einer ersten Auswertung der Ergebnisse von rund 2.000 Messstationen.

Zweitkühlstes und sonnigstes Bundesland

Baden-Württemberg war bundesweit zwar mit 3,6 Grad nach Bayern (2,7 Grad) das zweitkühlste Bundesland - allerdings in einem insgesamt überdurchschnittlich milden Winter. Die Temperatur sei an mehreren Orten an fast der Hälfte aller Tage über 10 Grad gestiegen, so der DWD weiter. Wärmster Ort war Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Dort wurden am 16. Februar 21,5 Grad gemeldet. Damit liegt der Ort bundesweit sogar an der Spitze. Am meisten Niederschlag fiel mit bis zu 810 Litern pro Quadratmetern im Schwarzwald.

Im Durchschnitt war es hierzulande nicht nur mit am kältesten, sondern auch am sonnigsten. Rund 265 Stunden lang strahlte die Sonne laut DWD in den vergangenen Monaten über Baden-Württemberg. Der Bundesdurchschnitt habe bei 185 Stunden gelegen. Übrigens: Auch wenn offiziell noch Winter herrscht, hat das Karlsruher Sonnenbad am Freitag als erstes reines Freibad in ganz Deutschland die Saison eröffnet. Damit Schwimmen auch bei wenig sommerlichen Lufttemperaturen Spaß macht, wird das Wasser je nach Wetter auf bis zu 28 Grad geheizt.

Klimaerwärmung Grund für Wetterextreme

Diese Entwicklung zeige, wie auch die der vergangenen zehn bis zwanzig Jahre, dass die Klimaerwärmung an Fahrt aufgenommen habe, so ein DWD-Sprecher. Die Jahreszeiten mit deutlichen Abweichungen häuften sich. Schwere Stürme, ungewöhnlich viel Regen und immer wieder extrem hohe Temperaturen prägten der Auswertung zufolge den Februar. Mehr Niederschlag sei im Februar bisher nur 1946 gemessen worden. Wegen des Orkantiefs "Sabine" blieben Schulen geschlossen, der Zugverkehr wurde eingestellt und Flüge annulliert. Ungemütlich wurde es auch Ende dieser Woche. Das Sturmtief "Bianca" bescherte uns zwar den ersten und bislang einzigen Schnee in niedrigen Lagen, legte aber auch den Verkehr im Land teilweise lahm.

Winter ade

Mit Schauern, Wind und bis zu 17 Grad verabschiedet sich der Winter an diesem Samstag aus Baden-Württemberg und ganz Deutschland. Am mildesten wird es der Vorhersage zufolge am Alpenrand, am Oberrhein und nördlich der Schwäbischen Alb. Auch zu Beginn des meteorologischen Frühlings am Sonntag bleibt es mild mit bis zu 14 Grad, dazu blitzt immer wieder die Sonne hervor. Wechselhaft beginnt auch die neue Woche, dazu sinken die Temperaturen in den einstelligen Bereich. Ein Winterrückfall sei aber nicht zu erwarten, erklärte der DWD.