Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Masern-Impfpflicht für Kita- und Schulkinder. Der Plan stößt auf Kritik - in der baden-württembergischen Landesregierung findet er aber Unterstützung.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) sagte dem SWR am Montag, er begrüße es, wenn Verstöße gegen eine Impfpflicht bestraft würden. Anders könne eine Pflicht nicht wirken. Auch Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) unterstützt die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) für eine Impflicht gegen Masern. "Es ist wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler gegen Masern geimpft sind", betonte sie am Montag in Stuttgart. Dem SWR sagte Eisenmann: "Bei allem Respekt bei der Wahlfreiheit der Eltern. Wir haben aber Kinder, bei denen eine Masern-Erkrankung tödlich verlaufen kann."

Eisenmann: "Die Richtung stimmt"

Dauer 00:32 min Eisenmann: Impfungen an Schulen vornehmen Kultusministerin Susanne Eisenmann unterstützt die Pläne von Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) zur Masern-Impfpflicht. Dennoch hat sie Bedenken.

Es bestehe Handlungsbedarf, so Eisenmann. Die Umsetzung dieser Pflicht müsse aber noch im Detail geklärt werden. "Denn nicht nur die Pflicht, sondern auch der Umgang mit Kindern ohne Impfschutz muss maßvoll und umsetzbar sein." Zu dieser Frage erwarte sie noch weitere Vorschläge. "Über die Art, wie wir es machen, müssen wir sicherlich noch einmal insgesamt verhandeln, aber die Richtung stimmt", so die Kultusministerin.

Bußgeld von bis zu 2.500 Euro und Kita-Ausschluss für Impfmuffel

Spahn will Masern-Impfungen für Kita- und Schulkinder mit Geldstrafen von bis zu 2.500 Euro und einem Ausschluss vom Kita-Besuch durchsetzen. Wer in Kita oder Schule neu aufgenommen werde, müsse ab 2020 die Impfung nachweisen.

Kritik kam hingegen vom Verein "Ärzte für individuelle Impfentscheidung", dessen Petition an den Bundestag gegen eine Impflicht fast 70.000 Unterzeichner zählt. Dessen Vorsitzender, der Heidelberger Kinder- und Jugendarzt Michael Friedl, nannte Spahns Vorgehen undemokratisch und entmündigend. Das Risiko an den Folgen einer Impfung zu sterben sei größer als das, an der Krankheit selbst zu sterben. Vielmehr müssten Eltern zu einer eigenverantwortlichen Entscheidung befähigt werden, die in jedem Fall Respekt verdiene.

Impfquote in Baden-Württemberg unbefriedigend

Nach Angaben der Landesregierung sei die Impfquote bei Masern in Baden-Württemberg unbefriedigend. Sie liege bei der zweiten Masernimpfung unter der empfohlenen Quote von 95 Prozent. Masernerkrankungen nähmen zu. Dies zeige, dass Impfappelle und Aufklärung alleine offenbar nicht genügten. Wie die WHO bekanntgab, ist die Zahl der Masern-Fälle in den ersten drei Monaten dieses Jahres weltweit um 300 Prozent gestiegen.