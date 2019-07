Apple fährt mit Kamera-Autos durch Deutschland

MoVo:

Der Computerkonzern Apple schickt ab heute 80 Autos mit Kameras durch ganz Deutschland. Bis Mitte September sollen sie Fotos von allen Straßenzügen machen. Damit soll der Kartendienst von Apple verbessert werden.



Apple war mit seinen Autos bereits in den USA unterwegs sowie in vielen anderen europäischen Ländern. Jetzt kommt Deutschland dran. An welchem Tag welche Straße erfasst wird, sagt Apple nicht. Es werden nicht nur Fotos von den Straßen und Häusern gemacht, alles wird auch in 3D abgetastet, diese Daten sind wichtig fürs autonome Fahren. In den USA geht der erweiterte Kartendienst im Herbst in San Francisco online, für Deutschland gibt es noch keinen Termin. Apples Kartendienst hat eine Belebung nötig, der Dienst Google Maps hat mehr Informationen drin. Deshalb will Apple jetzt auch die Schilder von Geschäften, Hotels und Restaurants aufnehmen und auswerten, um hier besser zu werden. Gerade bei den Zusatzinformationen haben die Apple-Karten noch große Lücken. Erst in zweiter Linie geht es Apple darum, die Fotos zum umherschauen ins Netz zu stellen, so wie Google das mit Streetview macht. Als Google Streetview vor neun Jahren eingeführt hat, war die Aufregung groß. Einige ließen ihr Haus verpixeln. Apple verspricht ebenfalls Datenschutz. Die Apple-Autos sind nicht so leicht zu erkennen, wie die von Google damals, die hatten große bunte Aufkleber und einen riesigen Kameraturm auf dem Dach. Die Apple-Autos sind da dezenter. Aber wenn man so ein Auto sieht, dann sollte man sich die Straße merken. Denn die Gesichter und die Autokennzeichen werden automatisch unkenntlich gemacht, verpixelt und da sollte man dann später nachschauen, ob das geklappt hat. Wenn man sich dort auf einem Bild erkennt oder wenn man sein Haus oder Nummernschild verpixelt haben möchte, dann reicht eine E-Mail an Apple.