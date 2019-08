Stuttgarts OB Fritz Kuhn hat sich mit einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) gewandt: In der Stadtkasse fehle dieses Jahr der Landeszuschuss für die soziale Betreuung der traumatisierten Jesidinnen, die von Kämpfern des IS gepeinigt und vergewaltigt wurden.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte erst kürzlich den Bund aufgefordert, verfolgte Jesidinnen aus dem Nahen Osten aufzunehmen. So wie es Baden-Württemberg schon 2015 gemacht hatte - und für sein humanitäres Engagement ausgezeichnet wurde. Der Vorschlag wird nun aus den eigenen grün-schwarzen Reihen kritisiert, denn das Ganze hat einen schalen Beigeschmack: Die Landesregierung hat die Unterstützung für traumatisierte Jesidinnen mittlerweile in wichtigen Teilen zurückgefahren. Kommunen und Verbände üben Kritik. Auch in den eigenen Reihen macht sich Unmut breit.

Streit innerhalb der grünen Partei

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat sich deshalb in der Sommerpause an seinen Parteikollegen Kretschmann gewandt. 75 Frauen plus Kinder werden momentan vom Caritas-Verband in Stuttgart betreut. Das sei notwendig, denn diese Frauen seien durch die "Hölle gegangen und immer noch mit ihren Schmerzen, ihren Ängsten, ihrer Trauer beschäftigt", sagte der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matis, dem SWR.

Zwischen 2015 und 2016 nahm die Landesregierung etwa 1.000 Frauen und Kinder, die Opfer des "Islamischen Staats" (IS) geworden waren, in Baden-Württemberg auf. 100 weitere, von denen der größte Teil Jesiden waren, fanden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein Schutz. Stuttgart ist eine von 22 Städten in Baden-Württemberg, die sich der Traumatisierten annahmen.

Doch bevor eine sinnvolle Traumabehandlung begonnen werden kann, müssen die Frauen erst einmal in der Gesellschaft ankommen, Sprachkurse absolvieren und an die deutsche Normalität herangeführt werden. Das braucht Zeit, deshalb will die Landesregierung die Kosten für medizinische und psychiatrische Behandlung noch bis Ende 2021 übernehmen. Aber sie hat die sogenannte "erhöhte Betreuungspauschale" für besondere Begleitung durch Sozialarbeiter und Dolmetscher nach drei Jahren eingestellt. In den betroffenen Städten kommt das nicht gut an.

Die Sozialverwaltung, die Caritas und der Gemeinderat wünschen sich, dass der Landeszuschuss von 150.000 Euro weiterhin für die Jesidinnen in Stuttgart gewährt wird. Aus dem Staatsministerium heißt es aber, der Kabinettsbeschluss sei nicht aus dem hohlen Bauch heraus formuliert worden. Nach Rücksprache mit Experten sehe man es als nicht zwingend an, die Betreuungspauschale zu verlängern. Der Baden-Württembergische Landkreistag hingegen fordert das Land auf, konsequenter seiner Linie von 2015 treu zu bleiben.

Betreuungskostenzuschuss in Baden-Württemberg

Kommunen und Städte sollten jetzt nicht im Stich gelassen werden, sagt der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Alexis von Komorowski. Die Kosten für die Sammelunterkünfte würden genau mit dem Land abgerechnet, hier laufe alles korrekt, so von Komorowski. Doch gegen den Wegfall des jährlichen Betreuungskostenzuschusses des Landes, der mehr als zwei Millionen Euro beträgt, wolle man weiter Gespräche mit dem Land führen.