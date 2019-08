Die Jesiden in Baden-Württemberg treffen sich am Samstag in Stuttgart, um an den Überfall auf ihr Volk durch den "Islamischen Staat" zu erinnern. Derweil hat Ministerpräsident Kretschmann eine klare Forderung gestellt.

Prominentester Gast am Samstag in Stuttgart ist Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad. Sie wird in der Liederhalle eine Rede vor etwa 2.000 Menschen halten. Murad kam nach dem Massaker 2015 im Rahmen eines Sonderprogramms nach Baden-Württemberg. In mehreren Bussen reisen die Gäste an - sie kommen aus jesidischen Gemeinden in ganz Deutschland nach Stuttgart. Wie Murad waren viele von ihnen auch in der Gefangenschaft des "Islamischen Staats" (IS), haben Angehörige verloren. Sie setzt sich seit Jahren für Wiedergutmachung und internationale Strafverfolgung ein. Ehrenpreis für Landesregierung Der Zentralrat der Jesiden in Deutschland hat zu der Gedenkfeier eingeladen. Er verleiht der baden-württembergischen Landesregierung auch einen Ehrenpreis. Baden-Württemberg hat seit 2015 etwa 1.000 Frauen und Kinder aufgenommen, die in Gefangenschaft der Terrormiliz IS waren. Niedersachsen und Schleswig-Holstein folgten - sie nahmen eine kleinere Zahl von Jesidinnen auf. Kretschamnn: "Großes, bewunderswertes Engagement" picture-alliance / dpa Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat unterdessen den Bund aufgefordert, ein Sonderkontingent für die Aufnahme von jesidischen IS-Opfern aufzulegen. "Wir haben in Berlin angeregt, dass der Bund jetzt auch solch ein Kontingent schafft", sagte er. "Ich denke, dass eine gewisse Aussicht darauf besteht - wir haben jedenfalls sehr prominente Fürsprecher." Baden-Württemberg stelle gerne seine Expertise, Erfahrung und Kontakte zur Verfügung. Noch immer sind rund 300.000 Jesiden in Flüchtlingscamps im Irak und Syrien. Internationale Hilfe reicht nicht aus Nach einer aktuellen Studie sind viele Jesidinnen traumatisiert von den Gewalterfahrungen. Es gebe zwar internationale Hilfe, die reiche aber nicht aus. Die psychosoziale Versorgung im Nordirak sei demnach unzureichend. Der Leidensdruck ist auch deshalb besonders hoch, weil die oft vergewaltigten Frauen aus religiösen Gründen nicht mehr als Teil der jesidischen Gemeinschaft gelten. Auch deren Kinder von muslimischen IS-Kämpfern zählen nicht zur jesidischen Gemeinschaft Was geschah am 3. August 2014? Die Dschihadisten hatten im August 2014 im Nordirak mehr als 10.000 Jesiden im Sindschar-Gebirge eingekesselt. Tausende Frauen und Kinder der religiösen Minderheit wurden gefangen genommen und versklavt, tausende Männer getötet. Bis heute ist der 3. August ein Trauertag. An diesem Tag finden keine freudigen Feierlichkeiten (z.B. Hochzeiten) statt, dafür wird getrauert und der Opfer gedacht.