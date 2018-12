Silvester ohne Feuerwerk? Nicht in allen Innenstädten Baden-Württembergs dürfen Raketen und Böller abgefeuert werden. Und dort wo geknallt werden darf, trübt das Wetter dieses Jahr die Aussicht.

Tübingen verbannt die gefährlichen Böller seit Jahren aus der Altstadt. picture-alliance / dpa

In Tübingen und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gilt bereits seit rund zehn Jahren ein Feuerwerksverbot. In beiden Städten waren zuvor an Silvesterabenden verheerende Brände ausgebrochen - mit Schäden in Millionenhöhe. Auch Konstanz verbannte Feuerwerkskörper aus der Innenstadt. In der historischen Altstadt von Schopfheim (Kreis Lörrach), in Rottweil und in Haslach im Kinzigtal gibt es ein Raketen- und Böllerverbot.

Kein Feuerwerk an diesen Orten Generell ist das Abbrennen von Feuerwerk überall in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern verboten. Es drohen Geldbußen von bis zu 50.000 Euro Strafe.

Stuttgart böllert trotz Feinstaubproblemen weiter

In der Landeshauptstadt Stuttgart bleibt die Knallerei dagegen erlaubt. Das Sprengstoffrecht gebe für ein Verbot keinen Spielraum, so Ordnungsbürgermeister Martin Schairer. Weder zur Minderung der Luftverschmutzung noch zur Vermeidung von Lärm und Brandgefahr ließ sich demnach ein Verbot für Stuttgart ableiten. Am Freitag ist landesweit der Verkauf von Pyrotechnik gestartet. Gezündet werden darf sie ausschließlich am 31. Dezember und am 1. Januar.

Tipps von Polizei und Feuerwehr zum Jahreswechsel Nur geprüfte Silvesterfeuerwerke verwenden. Diese sind mit einem CE-Zeichen und einer Registrierungsnummer gekennzeichnet, außerdem muss eine deutsche Gebrauchsanweisung aufgedruckt sein.

Raketen nie aus der Hand und nur im Freien starten.

Raketen nur senkrecht in einer fest stehenden Flasche zünden.

Nach dem Anzünden angemessenen Sicherheitsabstand einnehmen.

Bei Fehlzündung Rakete nicht erneut starten.

Fenster, Dachluken und Türen während des Feuerwerks schließen.

Alle brennbaren Gegenstände von Balkon oder Terrasse entfernen.

Kliniken bereiten sich auf Silvesterunfälle vor

Unter anderen warnt die Uniklinik Freiburg zum Jahreswechsel vor Böllern und illegalen Sprengkörpern. Jedes Jahr würde es zu schweren Unfällen kommen. Besonders häufig seien Verbrennungen an Händen und Gesicht, Verletzungen der Augen und Augenlider sowie Gehörschäden und Knalltraumata, heißt es in einer Mitteilung des Uniklinikums. Etwa 8.000 Menschen würden jährlich an Silvester einen Ohrschaden erleiden. Symptome seien anhaltende Übelkeit, Drehschwindel und Tinnitus. Insbesondere bei selbst gebauten oder nicht zugelassenen Raketen oder Knallkörpern komme es immer wieder zu Verletzungen bis hin zum Abriss von Fingern oder Fingergliedern.

Tiere brauchen keine Böller

Der Naturschutzbund mahnt, dass laute Knallgeräusche Haus- und Wildtiere zusetzten. Vögel etwa würden durch das Feuerwerk aufgeschreckt werden. Auch Wildtiere im Wald würden gestresst werden. Die Naturschützer raten, den Tieren zuliebe Raketen oder Knallfrösche möglichst nur für kurze Zeit und nicht in der Nähe von Feld, Wald und Flur zu zünden. Auch Haustiere leiden unter Silvesterstress.

Erst bunt am Himmel, dann dreckig auf der Straße

Nach dem Feuerwerk muss die Abfallwirtschaft in der Regel Überstunden schieben: Allein in der Landeshauptstadt müssen jährlich nach der Silvesternacht zwischen 70 und 80 Kubikmeter Müll eingesammelt werden.

Trübe Aussichten für den Jahreswechsel

Die Freude am Feuerwerk könnte in der Silvesternacht allerdings von kurzer Dauer sein. Hohe Luftfeuchtigkeit und örtlicher Nebel sorgen in der Nacht von Montag auf Dienstag voraussichtlich für schlechte Sicht, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Nach den ersten Böllern werde sich rasch dichter Dunst bilden. Zumindest von Regen und Schnee bleiben Feiernde nach bisherigen Prognosen verschont. Die Temperaturen bewegen sich demnach um den Gefrierpunkt.