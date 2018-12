Es wird krachen, knallen und funkeln: In einigen Städten in Baden-Württemberg gibt es zum Jahreswechsel professionelle Feuerwerke - in Rust, Mannheim oder auch am Bodensee.

In Mannheim kann ein buntes Feuerwerk vor der Kulisse des Barockschlosses bewundert werden. Bereits zum vierten Mal findet eine Silvesterparty im Gartensaal des Schlosses statt. Ein großes Feuerwerk wird auch bei der Silvesterparty im Europark Rust bei Freiburg gezündet. Die Stadt Stuttgart hatte eigentlich eine große Silvesterparty mit Feuerwerk auf dem Schlossplatz geplant. Diese wurde jedoch aus Sicherheitsgründen abgesagt. Silvesterfeuerwerk am Bodensee Das große Silvesterfeuerwerk am Bodensee findet in diesem Jahr vor Langenargen (Bodenseekreis) statt. Es wird von einem langen Steg aus abgefeuert. Zuschauer können das Spektakel nicht nur vom Bodenseeufer aus bestaunen, sondern auch von 15 Schiffen aus, die vor Langenargen anlegen und auf denen mehrere tausend Passagiere feiern. Auch im SWR Fernsehen wird das Feuerwerk live übertragen. In einigen Städten: Böllern verboten! Nicht in allen Innenstädten Baden-Württembergs dürfen Raketen und Böller abgefeuert werden. Seit 2009 gilt ein generelles Feuerwerksverbot in der Nähe von Fachwerkhäusern und Kirchen. Auf dem Hohenstaufen im Kreis Göppingen oder rund um Schloss Solitude und die Grabkapelle in Stuttgart hat man zwar eine gute Aussicht auf die Raketen in der Region - selbst welche zünden darf man aber auch dort nicht. In Stuttgart dagegen können Feuerwerksfans aufatmen: Die Stadt hatte zwar ein Verbot geprüft, Böller und Rakete aber dann doch erlaubt. Weil Karlsruhe keine historische Altstadt mit Fachwerkhäusern hat, dürfen auch im Stadtkern Raketen und Böller gezündet werden. picture-alliance / dpa Stadtreinigung im Dauereinsatz Wer an Silvester Raketen und Böller abschießt, der solle die Überreste auch wieder aufsammeln. Dazu ruft die Stadt Karlsruhe auf. Außerdem solle man beim Abbrennen achtsam sein.